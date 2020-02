“É um puzzle, é um enigma, porque é que Portugal não está a crescer mais“, afirma Sarah Carlson, vice-presidente da Moody’s que é a principal responsável pelo acompanhamento do rating de Portugal, que saiu de “lixo” em outubro de 2018. Em comparação com outros países com perfil semelhante, Sarah Carlson diz que seriam necessárias mais reformas estruturais para estimular o crescimento, o que facilitaria a redução do endividamento.

Em entrevista ao Observador, à margem da conferência anual que a agência de rating realiza em Lisboa, a analista elogia o excedente orçamental previsto no Orçamento do Estado para 2020 mas avisa que, quando se olha para a composição das despesas públicas, nota-se uma maior “rigidez”– isto é, uma maior proporção de despesa mais difícil de cortar nos momentos menos favoráveis do ciclo económico.

Após as últimas eleições, a Moody’s assinalou que o resultado significaria “continuidade” de políticas. Mas, embora o PS tenha mesmo vencido, desta vez, as eleições, aparentemente a negociação do primeiro Orçamento do Estado foi mais difícil do que na legislatura anterior. Houve, portanto, “continuidade” ou há maior risco de instabilidade?

Penso que agora existe uma situação diferente, porque agora o Governo decidiu que, em vez de ter um apoio escrito, iria optar por fazer alianças numa base caso-a-caso. Nós acompanhamos vários países e sabemos que quando os governos decidem ir por esse caminho isso significa que, por vezes, o tempo que as políticas demoram a ser definidas pode ser um pouco mais longo. Mas, repare, o resultado final foi, com efeito, a aprovação do orçamento, pelo que as nossas expectativas foram confirmadas.

Que avaliação fazem das principais medidas do orçamento?

Vemos um governo que continua a apostar em políticas orçamentais que têm como objetivo reduzir o endividamento público. Isso é uma coisa que valorizamos muito, designadamente na perspetiva positiva que temos para o rating.

Essa deve ser a prioridade, acima de todas as outras – reduzir a dívida?

Tendo em conta a dimensão da dívida pública acumulada por Portugal, continuar a reduzir esse fardo é algo que é muito importante para o risco de crédito associado a este emitente soberano. Mas também é muito importante que haja previsibilidade e continuidade nas políticas – isso é algo que facilita que investidores possam estar em condições de prever aquilo que se vai passar e, dessa forma, tomar decisões no sentido de aplicar investimentos fixos no país.

Mas vimos, por exemplo, o conflito em torno do IVA da eletricidade, em que o Governo chegou a admitir demitir-se. É importante, do vosso ponto de vista, que o governo cumpra o mandato de quatro anos na totalidade?

Os ciclos políticos não costumam ser fatores decisivos para os ratings. É muito mais uma questão de continuidade de políticas e medidas que apoiem o investimento. É necessário, para as empresas e consumidores, que haja alguma visibilidade em relação às políticas futuras – mas isso não significa, necessariamente, que os Governos tenham de cumprir o mandato inteiro.