E as empresas maiores?

Sim, depois temos as seguradoras, que acumulam milhões em prémios que não estão a ser pagos e provavelmente nunca serão pagos. E os bancos, os acionistas dos bancos também estão a ser chamados – porque as cotações bolsistas dos bancos traduzem, obviamente, o facto de haver no mercado uma perceção de que algum deste crédito vai chegar ao dia em que não vai ser pago.

Não vai?

Empresas como restaurantes, ginásios, por exemplo, têm a porta fechada ou praticamente fechada, mas estão a acumular boa parte dos custos da atividade como se estivessem em atividade normal, com exceção para alguns custos do trabalho. E vai chegar um dia, quando acabarem as moratórias, em que o empresário vai estar na seguinte situação: vai ver que volta à atividade a meio-gás, eventualmente, o turismo leva algum tempo a retomar, as pessoas levam algum tempo a ganhar a confiança, mas todos os custos – com a exceção (não total) do custo-trabalho – que estavam acumulados ao longo dos meses estão lá para serem pagos. Será que, nessa altura, com um cash flow reduzido, vai conseguir pagar aquilo que é devido, normalmente, e somar a isso toda a dívida do passado?

O que acha que vai acontecer?

Muita gente vai ter de necessariamente colocar a questão: não é mais viável fechar a porta e abrir outra ao lado? Acho que isso é que algumas pessoas não estão a ver. E, mais: nessa altura podem gerar-se outros mecanismos capazes de gerar assimetria: por exemplo, um empresário que tenha prestado garantias pessoais, avales pessoais aos bancos, não vai poder ir por esse caminho. Mas se outro empresário, ao lado, que não tenha dado garantias pessoais, por qualquer razão, pode ir por esse caminho e liberta-se de boa parte deste custo que lhe foi imposto (pelo bem comum, repita-se) e transfira esse custo para o banco, para o senhorio que nunca vai recuperar nada da renda, para a companhia da eletricidade ou a seguradora etc, etc.

Isso pode acontecer com empresas viáveis e não-viáveis (mesmo sem pandemia)?

Tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre como se estima a viabilidade económica de empresas que estão com moratórias. Alguns até tentam fazer isso de forma estatística, com modelos e coisas desse género. Quanto a mim, a viabilidade económica não se vê assim – temos de ver qual é o negócio em que a empresa está, que recursos são necessários para poder competir e se a empresa tem ou não condições para competir. Se estivermos a falar de uma refinaria, a refinaria está lá, é preciso ter ali aqueles tanques, aquela capacidade instalada. Nesse caso, não consigo desligar a atividade económica e a sua viabilidade da empresa que ali está. Porém, numa economia cada vez mais dominada pelo conhecimento e onde o fator muitas vezes mais importante é a gestão e o capital humano…

Está a referir-se a quais setores, por exemplo?

É válido para o setor tecnológico mas, muito mais, vale para restaurantes e todo o tipo de pequenas atividades em que o negócio é o dono. O negócio de um restaurante é o seu gestor, é o seu know-how, é a equipa que consegue reunir à sua volta. Ora, o capital humano é muito mais móvel do que o capital físico, do que um tanque de uma refinaria. E, portanto, quem opera sobretudo com capital físico vai ser obrigado a sofrer com o fim das moratórias, eventualmente ir para um PER [Processo Especial de Revitalização] e, aí, para reduzir o nível de endividamento dessa empresa em PER vamos, mais uma vez, impor perdas a todas aquelas entidades a quem foi pedido para dar moratórias – o senhorio, a companhia de seguros, o banco. Todos aqueles que suportaram um custo de algo cujo benefício foi comum. Voltamos ao mesmo.

Antecipa um grande aumento do número de empresas a entrar em PER?

A lógica do PER, que é uma cópia mal feita do Chapter 11 norte-americano, é promover a viabilidade económica da empresa melhorando a sua viabilidade financeira, ou seja, através da redução das suas dívidas. Ora, naqueles setores onde o principal ativo é o capital humano, nós sabemos que o capital humano é muito móvel. Essas empresas não vão para PER nenhum, as pessoas a menos que tenham prestado avales pessoais, preferirão fechar a empresa do que ficar o resto da vida a pagar os custos de meses de atividade nula ou reduzida. O que é que têm a ganhar ao ficar agarrados ao prejuízo dessa atividade, quando podem recomeçar a atividade logo ao lado?

Esse efeito tem potencial para ter um impacto sistémico?

Vejo muita gente na banca preocupada com este tipo de situações. Nós tivemos uma recuperação económica assente em atividades de baixíssimo valor acrescentado, com uma força de trabalho pouco qualificada e, portanto, são negócios que facilmente se fecham e “renascem”, na porta ao lado, com outro nome.

Sim, mantêm-se os clientes, os fornecedores, o know how…

Rapidamente se restabelece o negócio. E é por isto que vamos ter um problema com as moratórias nos bancos mas não apenas nos bancos – fala-se muito nos bancos, mas esquecemo-nos das outras partes da sociedade de que já falámos. Essas, se calhar, vão ter menos apoio do que os bancos.