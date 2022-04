Moreira da Silva embalado pelo rioísmo à procura da surpresa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Jorge Moreira da Silva tem uma fatia enorme do partido à sua espera. Mesmo não tendo feito nada por isso”. É desta forma que um influente dirigente social-democrata resume as hipóteses do antigo ministro do Ambiente: mais do que uma verdadeira corrida à sucessão de Rui Rio, a próxima ida às urnas é um referendo à figura de Luís Montenegro; e Moreira da Silva tem tudo para agregar todos aqueles que nunca se reviram no antigo líder parlamentar.

Quase puro por se ter mantido sempre distante das últimas disputas internas, reconhecido pelo percurso político e fora da política, sem anticorpos de maior, Jorge Moreira da Silva agrada ao rioísmo órfão de líder, tem o apoio dos rangelistas que nunca perdoaram Montenegro pela “traição” nas últimas diretas, poderá colher uma parte dos apoiantes de Miguel Pinto Luz, que se retirou desta corrida, e ainda tentar seduzir algum do voto livre.

Sem tropas e aparelho para se bater ombro a ombro com Luís Montenegro, é esta conjugação de fatores — rioísmo, rangelismo e voto livre — que anima os apoiantes de Jorge Moreira da Silva, mesmo que a vitória seja um cenário, neste momento, improvável.

Apesar das contas que se fazem, o antigo ministro vai-se esforçar sempre por vender a sua candidatura como algo que aparece para romper com as velhas lógicas de caciquismo e do apoio das capelinhas do partido — uma nova forma de fazer e de estar na política.

Mas é a perspetiva de herdar parte da máquina que esteve sempre com Rio e que jamais engolirá Montenegro que engorda verdadeiramente as hipóteses de Moreira da Silva. É no rioísmo que está a chave para furar a quase hegemonia de Montenegro e crescer a partir daí.

“Dificilmente uma pessoa teria condições tão boas para poder avançar”, comenta com o Observador um rioísta convicto. “Rui Rio venceu três vezes, é natural que os seus apoiantes estejam ávidos de uma candidatura adversária à de Montenegro”, concede a mesma fonte. E não faltam candidatos a generais.