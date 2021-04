Mas também os separa a postura que ambos tiveram ao longo do julgamento: Márcia Bernardo confessou a sua intervenção no crime e mostrou-se arrependida; pelo contrário, Sandro Bernardo não só expressou, nas palavras do tribunal, uma “total ausência de autocensura”, como apresentou versões contraditórias, com o objetivo de se “livrar da responsabilidade pela morte da filha”.

Agora, separa-os também a pena de prisão que lhes foi aplicada pelo Tribunal de Leiria. Sandro Bernardo foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado, profanação de cadáver, abuso e simulação de perigo e violência doméstica. A madrasta de Valentina foi condenada a 18 anos e nove meses de prisão, pelos mesmos crimes, exceto o de violência doméstica.

As primeiras agressões de Sandro, cinco dias antes da morte, e o comentário da madrasta que provocou mais violência

Valentina estava há um mês e meio na casa do pai na Atouguia da Baleia quando foi agredida pela primeira vez, concluiu o tribunal. Embora vivesse com a mãe no Bombarral, tinha ido para lá “passar uma temporada”, já que estava sem aulas devido à pandemia da Covid-19. No dia 1 de maio, pela manhã, Sandro confrontou a filha com uns “papelinhos” de natureza sexual que teria trocado com colegas de escola. Depois de Valentina ter admitido ao pai que tinha sido ela a escrever os tais “papelinhos”, o arguido ameaçou-a com violência: “Colocou uma colher de pau em cima da mesa da cozinha e disse à filha que batia com ela se a mesma não falasse”. Depois, deu-lhe “diversas palmadas, com muita força”, nas pernas.