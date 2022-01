Mortes nos Comandos sem castigo. Falha do Ministério Público, inação do tribunal Militar, ou ambas?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os juízes do tribunal coletivo com competência Militar de Lisboa, que deram como provados apenas três dos dos 539 crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física de que eram acusados 19 comandos, têm consciência de que a sua decisão poder gerar “incompreensão”, mas pela lei, segundo dizem, nada mais podiam fazer. Os 19 arguidos, que responderam pela morte de dois comandos em instrução e por ofensas provocadas a vários outros instruendos do mesmo curso, foram acusados de acordo com o Código de Justiça Militar e em julgamento o coletivo percebeu que, afinal, alguns dos crimes pelos quais podiam responder estão afinal previstos na lei comum. Mas será que os juízes nada podiam fazer para que a morte de dois comandos do 127.º curso ficasse sem castigo?

Dos 19 arguidos, o tribunal condenou apenas três: o sargento Ricardo Rodrigues, a três anos de cadeia, e dois outros instrutores, o sargento Lenate Inácio, a dois anos, e o tenente Pedro Fernandes, a dois anos e meio, por crimes de abuso de autoridade autoridade e ofensas à integridade física — pelos socos e bofetadas que deram a outros instruendos do curso, que não os que acabaram por morrer, Dylan da Silva e Hugo Abreu. Os três foram condenados a penas de prisão suspensas e estão em liberdade. No acórdão a que o Observador teve acesso, o coletivo presidido pela juíza Helena Pinto refere: “O Tribunal está ciente da incompreensão […] findar com absolvição criminal daqueles a quem foi imputada a morte de dois filhos”, referindo-se sobretudo aos pais das vitimas. “Mas o exercício jurisdicional do tribunal está limitado”, escrevem. E está limitado, dizem, por se tratar de um tribunal militar e não de um tribunal comum.

Mas poderia ter sido feito mais por este coletivo, tendo em conta as limitações?

Para os advogados que representam as vítimas mortais Dylan Silva e Hugo Abreu o coletivo podia, ainda assim, ter feito mais. Miguel Santos Pereira, da família de Dylan, defende que o tribunal comum está sempre num patamar superior. Ricardo Sá Fernandes, que defende Hugo Abreu, lembrou que o “tribunal, embora reconhecendo a existência de condutas criminosas que contribuíram para a morte de Hugo Abreu e Dylan da Silva, entendeu que elas não caberiam no âmbito dos crimes militares imputados aos arguidos, declarando-se incompetente para as apreciar e julgar, por serem crimes civis”. Um entendimento que considera “insustentável, razão pela qual será interposto o competente recurso”. Ambos estão ainda dentro do prazo de 40 dias para apresentar recurso.

O Observador contactou vários magistrados que afirmam que o tribunal ficou de mãos atadas. Mas uma magistrada do Porto, que preferiu manter-se no anonimato, teve um caso semelhante em mãos há menos de um ano e encontrou uma solução. O coletivo (com um juiz militar) percebeu que o crime por que vinha acusado um arguido militar que tinha à sua frente — insubordinação por ofensas à luz do Código de Justiça Militar — não ficaria provado, mas que à luz da lei comum ele poderia ser condenado pelo crime de ofensas, previsto no Código do Processo Penal. Por isso, os juízes decidiram absolvê-lo do crime militar e mandar extrair certidão para a comarca para ser julgado pelo tribunal comum. Ou seja, acabou por participar o crime ao Ministério Público, para que ele abrisse um processo comum com os mesmos factos. “O que à luz da lei comum até lhe confere mais poderes de defesa, porque pode chegar a acordo, o que não é possível no direito militar”, explicou a magistrada que reconhece que, em anos, este foi um caso único.

Já a juíza desembargadora Manuela Paupério, agora na Relação do Porto, trabalhou muitos anos num dos dois tribunais com Competência Militar do país, no Porto, e nunca usou deste mecanismo legal. Segundo explicou ao Observador chegou a deparar-se com casos que considerou não serem crimes militares, previstos pelo Código de Justiça Militar, mas limitou-se a absolvê-los, à semelhança do que aconteceu com o caso dos Comandos. No seu entendimento, não podia mandar pedir a extração de uma certidão para comunicar ao Ministério Público, ou seja, pedir-lhe para investigar estes novos factos (crimes) num processo à parte e à luz da lei comum — neste caso do Código Penal. Isto, porque, explicou ao Observador, “ninguém poderá ser julgado mais que uma vez pelos mesmos factos”.

E, justificou, só os novos factos produzidos em julgamento poderiam eventualmente levar o coletivo de juízes composto por um juiz militar comunicar uma alteração substancial dos factos e alterar a acusação (com a concordância de todas as partes do processo). Mas sempre de acordo com o Código de Justiça Militar, senão o tribunal seria incompetente. “A alteração substancial dos factos, tem que ser com factos novos. No julgamento vem-se apurar que existem factos que não estão lá e que deviam estar, mas tem de haver a concordância para o julgamento”, explica Manuela Paupério. Ou seja, os advogados e o Ministério Público têm de concordar com essa alteração.

O que aconteceu no caso dos comandos é que os juízes perante os mesmos factos consideraram poder haver outro tipo de crime, mas punível pela lei penal comum e não pelo Código de Justiça Militar (CJM). Ou seja, os arguidos beneficiaram de estarem a ser julgados por um tribunal que não os podia condenar por determinados crimes, nem encaminhar o caso para a Justiça comum.