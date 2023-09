Conhecido como mosquito tigre asiático, o Aedes albopictus chegou a Portugal em setembro de 2017, quando foi detetado pela primeira vez numa fábrica de pneus no norte do país.Chegou à região do Algarve, em 2018, e ao Alentejo, em 2022. Agora, foi identificado pela primeira vez em Lisboa. Apesar de poder transmitir doenças como dengue, zika ou chikungunya, o mosquito não representa perigo se não estiver infetado.

Esta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou que a espécie foi identificada em Lisboa, mas sublinhou que não existe, para já, risco acrescido para a saúde da população. Ainda assim, foi reforçada a vigilância entomológica e epidemiológica, “estando em curso a implementação de medidas para controlar a população de mosquitos”.

