Motivar os colaboradores é a chave para o sucesso?

Para melhor explicarmos estes três eixos de apoio da marca, nada melhor do que os próprios colaboradores nos falarem sobre como cresceram nesta empresa, sobre como evoluíram e perceberam como funciona o mercado de trabalho. E, por isso, falámos com Liliana Fernandes, Emanuel Sousa e Diogo Perdigão. O que têm em comum estes três jovens? A ambição de crescerem e de aprenderem com os melhores. E foi exatamente isso que nos transmitiram sobre o trabalho na McDonald’s. Ambos referem que o primeiro emprego é muito importante e serve como base para o futuro e são extremamente orgulhosos por fazerem parte da família McDonald’s. Cada um destes jovens representa um eixo de apoio da marca e cada um deles tem um apontamento distinto a dar sobre as suas experiências, que em tudo foram e têm sido positivas.

Vamos conhecê-los.

“A primeira experiência real de trabalho”

Formação: o início de uma grande história ↓ Mostrar ↑ Esconder A McDonald’s aposta na Formação dos seus colaboradores, seja para estes escreverem a sua história dentro ou fora da empresa. A grande aposta da marca na formação e valorização profissional e pessoal dos seus colaboradores tem como grandes bandeiras o Programa Nacional de Bolsas de Estudo UP e o seu Centro de Formação certificado. Conscientes da sua importância enquanto porta de entrada no mercado de trabalho, a empresa vê como prioridade o investimento na formação interna dos seus 8500 colaboradores mas também o apoio aos que querem ingressar ou frequentam já o superior. Este programa prevê a atribuição de apoio financeiro para o pagamento de propinas a 200 colaboradores, num valor total de 100.000 euros anuais. Apesar de existir há já 12 anos (desde 2008), o Programa UP ganhou uma maior dimensão este ano, ao expandir-se a todos os restaurantes McDonald’s em Portugal, sejam Franquiados ou de Companhia. Estima-se que todos os restaurantes da marca no país venham a atribuir pelo menos uma bolsa de estudo. Paralelamente às Bolsas de Estudo, a McDonald’s oferece ainda mais de 50 mil horas de formação anuais aos seus colaboradores através de um Centro de Formação próprio, certificado pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho). Com mais de 12 cursos diferentes disponíveis, adequados a vários níveis de função, a McDonald’s contribui ativamente para o crescimento profissional da sua força humana, assim como para o desenvolvimento de soft skills como a capacidade de liderança e comunicação, através da formação na área comportamental.

Começámos por falar com Liliana Fernandes, que começou a trabalhar na McDonald’s assim que concluiu o 12.º ano. Para a jovem, esta foi a sua “primeira experiência real de trabalho”, no momento em que se preparava para iniciar uma nova etapa na sua vida, o ingresso no Ensino Superior, no curso de Serviço Social.

Na altura, procurava uma oportunidade que pudesse conciliar com os estudos, e que, ao mesmo tempo, lhe permitisse desenvolver skills que se apresentassem como uma mais-valia no futuro. A McDonald’s veio a verificar-se uma aposta vencedora: “Foi através da McDonald’s que percebi o que é, na íntegra, assumir um compromisso e cumpri-lo todos os dias, a responsabilidade que exige, o significado do trabalho em equipa e a importância de tornar os obstáculos em desafios”, disse-nos Liliana. Desenvolveu a sua capacidade de comunicação, de organização e de adaptação, bem como a sua capacidade de resiliência, assim como os seus valores éticos.

Os benefícios que recebeu da empresa, não só a nível de flexibilidade de horários como também através da atribuição de uma Bolsa de Estudo, acabaram por incentivar o seu desenvolvimento profissional e o seu progresso a nível académico. Neste momento, encontra-se a terminar os seus estudos superiores e pretende manter-se na McDonald’s. Num futuro próximo, vê-se a encontrar emprego na sua área de formação académica e, mais tarde, a prosseguir os seus estudos, aprofundando os seus conhecimentos de forma a progredir na sua carreira.