MP quer que Ricardo Salgado tenha o estatuto de maior acompanhado. Isso significa que o processo pode ser arquivado?

Tornou-se uma das surpresas do último dia da primeira semana do julgamento do processo principal do caso Universo Espírito Santo, um dos maiores casos da justiça portuguesa. Os procuradores Carla Dias, César Caniço e Sofia Gaspar, que representam o Ministério Público, surpreenderam os advogados dos arguidos ao anunciarem nos autos que irão solicitar na justiça cível “a instauração oficiosa de processo de maior acompanhado” para Ricardo Salgado, devido à doença de Alzheimer.

Mas o que significa este instituto criado em 2018? E que implicações tem no processo penal aberto contra Salgado — que está a ser julgado por ter liderado uma associação criminosa que levou o Banco Espírito Santo (BES) à resolução decretada pelo Banco de Portugal e o Grupo Espírito Santo (GES) à ruína?

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que pediu o Ministério Público (MP)?

Requereu, por escrito, a “emissão de certidão integral dos documentos numerados de 1 a 12, inclusive, entregues pelo arguido Ricardo Salgado com a sua contestação, bem como certidão do teor integral do interrogatório realizado no dia 15/10/2024, destinando-se as mesmas à instauração oficiosa de processo de maior acompanhado”, lê-se no requerimento divulgado pela CNN Portugal e ao qual o Observador também teve acesso.

A documentação em causa refere-se a perícias já realizadas no Instituto Nacional de Medicina Legal em diversos processos e a outros relatórios médicos relacionados com a doença de Alzheimer.

Os três procuradores solicitaram ainda ao tribunal coletivo que está a julgar Ricardo Salgado e os restantes 16 arguidos individuais que o “presente requerimento” se mantenha “sob reserva e de acesso limitado”.

O que é o Estatuto do Maior Acompanhado?

Trata-se de um regime jurídico criado em 2018 para substituir os institutos da interdição e da inabilitação criados em 1966, ainda no regime do Estado Novo. Na prática, significa uma ação interposta na jurisdição cível que implica avaliar a capacidade de alguém para gerir o seu património e a sua própria pessoa.

Regra geral, é um tipo de ação que costuma ser interposta pela família (apesar de o MP também poder ser o autor da mesma) e implica que, em caso de deferimento, o tribunal cível que vai avaliar o pedido do MP pode declarar Ricardo Salgado como incapaz para tomar as suas próprias decisões patrimoniais. E se assim for, deverá nomear uma espécie de tutor para representar o ex-banqueiro.