Revolucionário? Nem um pouco, mas nunca foi essa a intenção. É ver “As Minas de Salomão”. Ou o Harry Steele de Charlon Heston n’ “O Segredo dos Incas”, em 1954, o detetive Adrien Dufourquet de Jean-Paul Belmondo n’ “O Homem do Rio”, dez anos depois, ou até, ainda na década de 40, uma das preferidas de Spielberg em matéria de cinema, o Humphrey Bogart d’ “O Tesouro de Sierra Madre”, do ilustre senhor Huston. Indiana Jones era uma soma disto tudo, mas a mistura tinha produzido alguns efeitos secundários notáveis: uma brilhante mescla de idealismo e ironia; o prazer do entretenimento puro, mas, debaixo dele, temas eternos e universais. Indiana Jones era/é superficial e culto. Uma leitura da Bíblia, enquanto descemos a montanha-russa.

A arte do escapismo

Indiana Jones é, na verdade, a epítome de um género muito particular: “o filme de aventuras”, a mistura entre o cinema como primeiro o conhecemos – arte plástica, escrita com a luz e a câmara, a grande tela onde contemplamos, abismados, o rosto das estrelas – e algo que veio um pouco depois: o jogo de computador, a realidade virtual, a colocação do espectador já não como mera testemunha passiva da ação, mas agente, protagonista, pessoa a quem queremos arrancar sustos, gargalhadas, voltas no estômago. Não é bem para ser visto; é para ser vivido, conduzido, galopado. Não por acaso foi pioneiro na transposição para os parques de diversões temáticas e os videojogos. E se é uma delícia olhar, hoje, para a força do poder de sugestão: aqueles quadrados desarticulados movendo-se no Attari, afinal, tanto podiam ser Indiana Jones como um batráquio coxo, um filhote do Alien, um beduíno mal decalcado dos Kalkitos, um erro de programação. Mas a caixa dizia Indiana Jones, nós víamos Indiana Jones.

Foi um tempo especial. Naqueles anos, Spielberg e alguns bons sucedâneos garantiam-nos o impossível em cada filme. Durante uma sessão na sala de cinema ou dentro da despretensiosa caixa do VHS que trazíamos, por 24 horas, dos Charlots deste mundo, tínhamos a legítima expectativa de encontrar sempre uma imagem nunca vista, um mundo nunca pisado, uma criatura saída dum eterno rio das histórias que não sabíamos bem onde nascia. Vieram os “E.T.s” e os “Caça-Fantasmas”, o fecho da trilogia “Star Wars” (a única que interessa) e os volumes dois e três de Indiana Jones.

“O Templo Perdido”, que, curiosamente, era uma prequela e nem reparámos, levava a saga para terrenos mais gore, com corações arrancados do peito a sangue frio e miolos de macaco para sobremesa. “A Grande Cruzada” trazia-nos de volta para solo bíblico e na luta contra os nazis, Sean Connery e River Phoenix, com informações preciosas sobre o passado de Indy, o Graal, a aterradora imagem da vida abandonando o vilão, e um herói assumidamente crente, cristão e – pensem lá no desfecho do filme – imortal. Em 1989, quando terminaram esses loucos anos de clubes de vídeo, Perestroika e chumaços nos ombros, terminava também a segunda década de ouro do cinema de aventuras, construída pelas únicas três trilogias do género que interessam: “Guerra das Estrelas”, “Regresso ao Futuro” e, justamente, “Indiana Jones” – e parasitada, em volta, por um sem-número de imitações e sucedâneos baratos. Até hoje.