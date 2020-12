Nesse momento há logo uma série de formalidades: tem de se pagar 30 ou 40% do valor, marca-se a escritura, é tudo muito rápido, e de repente percebi: agora tenho mesmo de fazer isto.

Quando voltei para casa já era outra pessoa. Porque vinha com uma sensação… Sabia que ia ter muito trabalho pela frente, mas era como se tivesse superpoderes ou um diamante escondido no bolso. A minha vida ia mudar. Nessa altura nem sabia o quanto iria acabar por me apegar a isto, a estar aqui no campo, e até pensava que ia estar metade do ano aqui e metade em Lisboa, mas aquela energia que senti foi que naquele momento tinha uma liberdade que não tinha antes.

Licitei a escola sem a ter visto, só cá vim 15 dias depois. Sabia que tinha duas salas de aula e que a arquitetura era do Raul Lino, e esses planos, feitos para o Estado Novo, até estão na internet, por isso na altura peguei na planta e fiz logo um esboço do que gostaria que a casa fosse.

Quando finalmente vim ver o terreno estava com muito receio que houvesse problemas estruturais no edifício, porque isso iria exigir um investimento muito maior do que aquele que tinha previsto. Mas não, a escola estava bem. Eu sabia que a construção dessa época era muito controlada e que podia estar mais ou menos confiante, e não me enganei. Claro que ajudou estar dentro desta área, até para lidar com os atrasos na obra e as frustrações.

Demolimos o muro que estava no meio do jardim, do tempo em que a escola fazia a separação entre meninos e meninas, e voltámos a abrir os arcos, que estavam tapados com casas de banho e arrumos. De resto tentámos manter tudo, porque agarrei-me muito à ideia que tinha das casas alentejanas da minha infância, feitas com poucos materiais. Sou daqui. Nasci em Santiago do Cacém, cresci em Sines, e só depois de cá estar é que percebi que os terrenos do meu avô eram muito perto. Aliás, houve um episódio quase rocambolesco, uma coincidência daquelas. Quando pedi as cartas militares do terreno, onde se escrevem os nomes dos proprietários, descobri que por cima do terreno da escola vinha o nome do meu bisavô, José da Costa. Ele tinha 11 irmãos, e no meio dessas partilhas nós não sabíamos que isto tinha sido dele. Fiz uma cópia dessa carta militar para emoldurar e oferecer à minha mãe, e ainda hoje quando conto esta história aos hóspedes fico com receio que achem que estou a inventar tudo. Para mim isto acabou por ser também um regresso às origens.

Para o investimento inicial foi preciso partir todos os mealheiros da família. Ainda telefonei para o banco para falar de financiamento, mas isto foi na altura da crise e quase se riram na minha cara. Por isso antes do leilão pedi dinheiro emprestado ao meu pai e à minha irmã, e eles prepararam-me para ter uma desilusão, porque provavelmente iria aparecer alguém com mais poder, quem éramos nós? Mas disseram-me que sim. No fundo acho que pensavam que eu não ia conseguir, e lembro-me da cara de choque quando lhes disse que já estava. Ainda trabalhei durante o ano em que duraram as obras, para juntar o máximo de euros possível e poder comprar cadeiras, por exemplo, e só muito perto da data de abertura é que falei com o meu chefe para sair.

Nunca fiz um plano de negócios. Sei que começámos agora a ter saldo positivo — porque o meu contabilista disse —, e sei que já paguei o dinheiro à minha família. A minha parte não sei, mas nunca faço contas. A minha visão geral é: não tenho falta de dinheiro agora e vivo a vida que sempre quis viver.

Abrimos em junho de 2013 e tivemos logo muita gente porque não havia muita oferta na zona, e a que havia não era adequada ao mercado atual – as pessoas alugavam as suas próprias casas ou faziam a decoração com as mobílias que não queriam.