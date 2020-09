Cerca de 110 mil pessoas já assinaram uma petição que pede ao governo britânico que deixe os pais escolherem, ou seja, pede que os pais não sejam obrigados a enviar os filhos para a escola enquanto a pandemia de Covid-19 no país não abrandar e enquanto os cientistas não concordarem que o regresso às aulas é seguro. A petição foi lançada por Jennifer Dunstan, que em julho dizia querer juntar quase 4.500 euros, para o caso de vir a ser multada ou ter de enfrentar um processo em tribunal por não levar o filho à escola na abertura do novo ano letivo no Reino Unido, noticiou o jornal Metro.

A britânica de 40 anos tem uma doença autoimune e é mãe solteira. O filho, Rio, tem nove anos e síndrome de Asperger. Jennifer receia adoecer (ou até morrer), caso o filho traga o vírus para casa, e deixá-lo sem ter quem tome conta dele — os avós também são doentes de risco. Mas caso Rio não volte à escola agora em setembro como as outras crianças no Reino Unido, a mãe arrisca-se a ser multada pela falta de comparência do filho. A alternativa para escapar às multas pelas faltas escolares é cancelar a matrícula, mas Jennifer Dunstan diz na petição online que demorou dois anos até conseguir colocar o filho na escola especial que agora frequenta e não quer perder a vaga.

As multas serão aplicadas como último recurso e apenas se não houver uma razão válida para a falta de comparência na escola, assegurou um porta-voz do Departamento de Educação britânico, citado pela BBC. Ainda assim, a pressão sobre as famílias e crianças é grande. Numa carta enviada ao secretário da Educação britânico, Gavin Williamson, mais de 250 psiquiatras alertam que forçar as crianças a voltar à escola pode desencadear crises de ansiedade graves. E o resultado irá dar ao mesmo: não vão conseguir frequentar a escola de qualquer maneira.

Mas a saúde mental das crianças, prejudicada pelo encerramento prolongado das escolas, é precisamente uma das razões que leva instituições como a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) a defenderem o regresso às aulas presenciais. Atrasos no desenvolvimento, problemas psicológicos, falta de alimentação e cuidados de saúde, perda de rendimento dos pais impedidos de trabalhar e ainda violência psicológica, física e sexual sobre as crianças, são alguns dos problemas apontados pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Além disso, fechar ou abrir as escolas não parece ter tido grande impacto na disseminação do vírus, concluiu o relatório do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC), divulgado no início do mês de agosto. Não foi possível mostrar que o encerramento tenha contribuído para a diminuição dos casos durante a quarentena, nem foi demonstrado que a reabertura, após esse período, estivesse associada a focos de transmissão comunitária. O que não quer dizer que não tenham existido casos de infeção em escolas — mas antes que o risco pode não ser assim tão grande.

Mas há risco: “Os surtos nas escolas são inevitáveis”, diz Otto Helve, especialista em doenças infeciosas pediátricas no Instituto para a Saúde e Bem-estar finlandês, citado pela Science Magazine. Autoridades de saúde e governos por todo o mundo procuram as melhores soluções para abrir as escolas em segurança. Nas questões de etiqueta respiratória, higiene das mãos e limpeza das escolas todos parecem concordar. Mas no que toca a distanciamento físico, uso de máscaras, aulas por turnos ou regimes mistos de aprendizagem (presencial e online), as estratégias são muito diversificadas. Alguns países chegam mesmo a extremos difíceis de imaginar na Europa, como as crianças japonesas a comerem em silêncio, nas secretárias e sempre a olharem em frente, ou a decisão do governo queniano de só reabrir as escolas em 2021, com todos os alunos como repetentes.

O sucesso do Uruguai: regresso faseado e manutenção de aulas online

O Uruguai foi o primeiro país da América Latina a reabrir as escolas, graças ao sucesso que tiveram no controlo da pandemia — são o país com menos casos (1.551) e mortes (43) na região —, mesmo sem fecharem completamente a economia. “Houve um consenso sem precedentes entre os decisores políticos, a ciência e o mundo académico do país”, diz Gonzalo Moratorio, professor da Faculdade de Ciências da Universidade da República, de Montevidéu, citado pela DW. Além do consenso político, a baixa densidade populacional e o sistema de saúde robusto também ajudam a explicar os números reduzidos da pandemia.

O regresso às aulas foi feito de forma faseada, começando no final de abril nas áreas rurais, onde há menos alunos. No início de junho, foi a vez de voltarem os alunos mais vulneráveis e os alunos do último ano do ensino secundário que vivem fora das grandes cidades. A etapa seguinte, a meio do mês, foram os alunos das áreas não urbanas e, finalmente, a 29 de junho, o resto dos alunos. Mas o regresso às aulas não significou o fim das aulas online: os alunos vão alternando para reduzirem a quantidade de pessoas por sala.

Foram detetados casos de infeção entre funcionários ou alunos, mas as situações foram rapidamente identificadas e controladas. Um dos últimos casos, noticiado pelo jornal El Observador, aconteceu a 28 de agosto: uma professora de turno testou positivo para o SARS-CoV-2, o que obrigou ao encerramento da escola, para desinfeção. As professoras com quem teve contacto vão ficar em quarentena e ser testadas, os restantes professores e alunos voltaram às aulas esta segunda-feira.