No final da II Guerra Mundial, milhões de judeus dispersos pelos quatro cantos do mundo sentiam que só um lar próprio, com uma maioria judia, poderia evitar a repetição do Holocausto. Em 1948, foi proclamada a independência de Israel e na última parede informativa do museu é bem possível comparar imagens antigas e atuais do país fundado pelos sobreviventes da tragédia que marcou o século XX.

A viagem proposta pelo museu termina numa sala iluminada e polivalente, capaz de receber exposições temporárias, cerimónias da comunidade, sessões de cinema ou de formação. “Foi desenhada para ser o centro nevrálgico do museu, é o espaço mais importante, é nela que vamos construir o futuro”, destaca o curador, Hugo Vaz.

O Museu do Holocausto no Porto, na Rua do Campo Alegre, 790, abre portas ao público a 5 de abril, de forma gratuita até ao fim do mês de maio. Poderá visitá-lo de segunda a sexta feira, entre as 14h30 e as 17h30.