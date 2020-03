[em atualização]

Perante a escalada no número de pessoas infetadas com o coronavírus em Itália e no resto da Europa — e depois do alerta das autoridades de saúde portuguesas de que o “risco para a saúde pública é considerado moderado a elevado” —, aumentam também os receios sobre o que possa acontecer em locais de grande afluência de público, como museus, monumentos, salas de espetáculos e festivais de música ao ar livre. Num inquérito às principais entidades públicas e privadas responsáveis por espaços e eventos culturais, o Observador concluiu nas últimas 48 horas que ninguém quer entrar em alarmismos, mas falta informação sobre procedimentos a adotar e quase aguardam por instruções da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Governo garante que as salas de espetáculos e os monumentos e museus nacionais mais visitados estão a preparar-se para uma eventual epidemia em Portugal. O Ministério da Cultura informou esta semana que “está a diligenciar” para que “em todos os organismos” que tutela sejam implementados os “planos de contingência” que “a DGS já ativou para fazer face ao novo coronavírus”. Os únicos planos de contingência que a autoridade portuguesa da saúde tinha ativado até esta sexta-feira diziam respeito as orientações técnicas dirigidas a profissionais de saúde e não à administração pública em geral.

Um documento atualizado a 10 de fevereiro e disponível no site da DGS estabelece regras de atuação e prevenção dirigidas a “profissionais do sistema de saúde”. Apenas na quinta-feira de manhã, com data do dia anterior, foram publicados pela DGS os “procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas“, segundo os quais “as empresas devem ter um plano de contingência específico para responder a um cenário de epidemia pelo novo coronavírus”, a elaborar pelas serviços internos de saúde e segurança no trabalho. No mesmo documento, a DGS pediu às entidades privadas que avaliem quais as “atividades imprescindíveis” e “aquelas que se podem reduzir ou encerrar, fechar, desativar”, sugerindo pela primeira vez desde o início da crise do coronavírus que há serviços que podem mesmo parar ou fechar portas temporariamente.

O Ministério da Cultura é responsável por salas como o Teatro Nacional de São Carlos e o Teatro Camões, o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Nacional de São João, e por monumentos e museus como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Museu Nacional de Arte Antiga ou o Museu Nacional Soares dos Reis. Ao Observador, fonte oficial do gabinete da ministra Graça Fonseca explicou que as medidas da DGS “estão alinhadas” com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e “apontam para a o cumprimento, com as devidas adaptações, dos planos que foram utilizados aquando da gripe pandémica 2009-2010”, isto é, a Gripe A. Por enquanto, o Governo não comenta se o acesso a alguns espaços culturais poderá vir a ser reduzido ou suspenso.

Primavera Sound “será quase um tubo de ensaio”

Os receios estendem-se aos festivais de música que a partir de junho juntam muitos milhares de pessoas em diversos pontos do país. O primeiro grande evento deste género é o Primavera Sound Porto, dias 11, 12 e 13 de junho no Parque da Cidade, cuja lotação chega aos 30 mil espectadores. José Barreiro, da Pic-Nic Produções, admitiu na quarta-feira que o Primavera “será quase um tubo de ensaio”, por ser o primeiro no calendário, e revelou que não tinha sido contactado por qualquer autoridade de saúde. “Não somos autoridade, não podemos impor regras próprias de saúde nos nossos eventos, precisamos que nos digam o que é para fazer. Há dez anos, quando houve um surto de Gripe A, também ninguém nos contactou e como somos pessoas de bom senso tomámos na altura a iniciativa de distribuir desinfetante de mãos”, exemplificou.