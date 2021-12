Música rap, uma ceia com 12 pratos ou uma laranja. O Natal não é só católico: como celebram os diferentes cristãos em Portugal?

Os cristãos em Portugal já não são só católicos: há evangélicos, ortodoxos, anglicanos, testemunhas de Jeová e muitos outros. Em comum têm o facto de verem na figura de Jesus Cristo o fundador e o referencial da fé. Porém, os dois mil anos de história do Cristianismo ficaram marcados por cismas, cisões, reformas, ramificações e todo o tipo de fragmentações internas — o que fez com que o Cristianismo chegasse ao século XXI dividido em múltiplas correntes e denominações. Quase todas elas celebram festivamente o Natal, assinalando o nascimento do seu fundador, mas fazem-no de maneiras diferentes. Na semana do Natal, o Observador falou com responsáveis de quatro das principais denominações cristãs minoritárias presentes em Portugal para conhecer as tradições natalícias menos conhecidas dos portugueses — mas que começam a ganhar expressão num país em que a identidade religiosa é cada vez menos monotemática.

Portugal continua cristão, mas os cristãos estão mais diversificados

Em primeiro lugar, importa reconhecer que é difícil ter uma imagem exata da religiosidade dos portugueses. Historicamente, os Censos incluíram perguntas facultativas e relativamente abrangentes, com poucas opções de resposta (os Censos 2021 incluem mais opções e vão permitir um retrato mais fiel do país), que dependem da autoavaliação de cada um e que acabam por enviesar a estatística em benefício dos católicos: mesmo sem uma vivência religiosa relevante — ou até sem uma fé convicta —, milhares de portugueses são batizados na Igreja Católica e, tendo de escolher entre uma lista de identidades religiosas, optarão por essa. Alguns estudos académicos ajudam a interpretar melhor a informação, que é complementada pelas estatísticas oficiais das próprias igrejas, feitas com base no número de batizados.

Ainda assim, um olhar sobre os números atualmente disponíveis mostra que o Cristianismo se mantém a religião primordial da população portuguesa — mas que, dentro do Cristianismo, a paisagem está a mudar consideravelmente.

Portugal entrou no século XX ainda com a Igreja Católica como religião oficial do reino — a que se seguiu um período de anticlericalismo e afastamento da religião durante a Primeira República. A identidade católica voltou em força durante o Estado Novo, mas, depois do 25 de Abril de 1974, não sofreu o mesmo destino que sofrera em 1910, com o regime democrático a estabelecer-se como laico e não confessional — mas, ainda assim, promovendo o diálogo entre o Estado e as confissões religiosas. Desse modo, nos últimos 47 anos, o panorama religioso português foi-se diversificando substancialmente. Em 2001, a Lei da Liberdade Religiosa tornou Portugal um país formalmente aberto a todo o tipo de credos e, atualmente, o número de religiões e igrejas reconhecidas pelo Estado português aproxima-se de um milhar.

Desde então, a percentagem de católicos em Portugal tem vindo a decrescer. Em 1999, a religião em tempos oficial já só era partilhada por 86,9% dos portugueses (a que se somavam 8,2% sem religião e apenas 2,7% para outras religiões). Doze anos depois, de acordo com um estudo de 2012, a Igreja Católica caía para baixo da barreira dos 80%: já só 79,5% dos portugueses se diziam católicos, os fiéis de outras religiões mais do que duplicaram (5,7%) e o número de portugueses sem religião também aumentaria (14,2%). Três anos depois, as estatísticas oficiais da própria Igreja Católica (que incluem todos os batizados, e não apenas aqueles que dizem ser religiosos) apontavam para um número ainda mais baixo: em 2014, os católicos eram apenas 77,03% da população nacional.