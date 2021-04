A primeira conversa mais memorável que José Marino de Freitas se recorda de ter com Carlos do Carmo sobre o último disco foi já nos “preparativos”, nos “ensaios”, que aconteciam sempre em casa do fadista. Estavam os dois a tomar café, o cantor e o músico que o acompanha há muitos anos, que começou a gravar discos e a tocar com o fadista ao vivo ainda nos anos 90. O músico, que toca baixo acústico e que nasceu na Madeira, ouviu do fadista: “Ó Zé, pá, tenho aqui uma coisa que vais ficar de boca aberta. Estou entusiasmadíssimo com este disco. Vamos gravar um poema do teu conterrâneo madeirense, o Herberto Helder”.

Assim à primeira, José Marino de Freitas não percebeu o motivo para tanto entusiasmo de Carlos do Carmo. “Até parecia que o Herberto Helder era conterrâneo dele”, exclama em conversa telefónica com o Observador. Mas o fadista lá lhe explicou: “Tu não estás a ver, nunca ninguém cantou este poeta. Isto é dos poetas mais importantes que o nosso país teve”.

Foi já há mais de dois anos que Carlos do Carmo começou a dedicar-se mais afincadamente àquele que, pressentia já — garante o filho e produtor “Becas” mas também o próprio fadista, numa entrevista captada durante as gravações a que o Observador teve acesso —, seria o seu último disco. Um álbum intitulado E Ainda…, que já não foi a tempo de ver sair: morreu a 1 de janeiro deste ano, com 81 anos.

O disco sairá na próxima sexta-feira, dia 16 de abril, e foi gravado ao longo de mais de dois anos. Foram “dois anos e tal” de produção mas também de tumulto, dado que o processo foi “longo e doloroso” pelas “grandes dificuldades de saúde do fadista”.

Nem sempre em condições de gravar, mas com uma vontade que ainda lhe permitiu deixar cantados sete temas deste álbum póstumo que agora ouviremos — a que acrescem uma “intro” e um final onde o ouvimos dizer, em modo spoken word, que “cantar, dizem, é um afastamento da morte” e que “a voz suspende o passo da morte e em volta tudo se torna pegada da vida” (frases de Mia Couto) —, Carlos do Carmo cantou contra o tempo.

Os sete fados cantados são: “Mariquinhas.com”, com música de Paulo de Carvalho e uma letra marota e cheia de ironia de Vasco Graça Moura, que leva a “Casa da Mariquinhas” para um “site da internet”; “Sombra”, com letra de Hélia Correia e melodia tradicional (fado menor do Porto) pouco tocada e cantada; “Canção de Vida”, tema há muito prometido por Jorge Palma; “Poemas Canhotos”, com poema de Herberto Helder e música de António Vitorino d’Almeida; “Bem-Disposto Então Vá”, uma composição musical original de Paulo de Carvalhal e lírica de Júlio Pomar; “Jogo do Lenço” (palavras de José Saramago, música de fado puxavante de Joaquim Campos); e “Canção”, com poema de Sophia de Mello Breyner e música de Mário Pacheco.

Nas gravações estiveram poucas pessoas, apenas as “estritamente necessárias”. Desse grupo faziam parte Alfredo Almeida, ou “Becas” — filho de Carlos do Carmo, que produziu o disco (em parceria com o pai) e colaborou na gravação, mistura e masterização —, e os músicos José Manuel Neto e José Marino de Freitas. Os três recordaram ao Observador como nasceu o disco, como correu o andamento das gravações e como Carlos do Carmo fez um último esforço para gravar este E Ainda… Os depoimentos foram recolhidos e tratados para que estes três intervenientes do disco pudessem falar em discurso direto.

Alfredo “Becas” do Carmo

Filho e produtor de Carlos do Carmo

Este disco nasceu como todos os outros. O meu pai decide gravar um disco quando tem qualquer coisa para gravar e para dizer às pessoas, porque lhe aparecem um ou dois poemas que faz questão de interpretar e transportar para o seu público. Grava quando sente essa energia e esse chamamento.

Aqui aconteceu isso: de repente tinha vontade de gravar [um poema de] Herberto Helder, tinha encontrado uma coisa da Sophia de Mello Breyner… no caso dele as coisas começam sempre pelas palavras, pela poesia. E de repente encontrou uma série de palavras que ainda queria dizer, para as quais ainda queria arranjar música. Não ficava agarrado à ordem da editora, à obrigação de gravar de X em X tempo. Não, gravava quando tinha coisas para dizer às pessoas.