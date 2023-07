De partilha em partilha, faz-se nas redes sociais um processo de recrutamento de jogadores de futebol para a a Arábia Saudita. Os interessados em preencher as vagas disponíveis para todos os setores do campo devem enviar o currículo e um vídeo para o anunciante. Os selecionados, diz a publicação, candidatam-se a um salário mensal entre os 2.750€ e os 3.770€. “Isso não é a realidade”, conta ao Observador Rafa Miranda, português formado no Varzim e no Rio Ave que esta temporada alinhou no Al-Najma, clube do terceiro escalão do futebol saudita. “Esses valores são muito inferiores aos que se praticam”, garante.

