A Igreja Católica Romana, que tem 500 paróquias organizadas em quatro dioceses no território bielorrusso, alega ser a religião de cerca de 15% da população do país — ainda que os números oficiais apontem para cerca de metade disso —, mas queixa-se de viver sob repressão do regime de Lukashenko. Em dezembro, quatro padres católicos foram detidos por terem participado nos protestos anti-regime e incitado à rebelião, o que levou a hierarquia eclesiástica bielorrussa a denunciar que o governo de Lukashenko quer proibir da Igreja de “dizer a verdade”.

A tensão política e social na Bielorrússia, considerada a última ditadura da Europa, agudizou-se especialmente no verão de 2020, quando Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, foi reeleito Presidente do país com mais de 80% dos votos, um resultado que tanto a oposição interna como observadores internacionais (incluindo a União Europeia) contestam. Durante os últimos meses, milhares de bielorrussos saíram às ruas para contestar o regime e foram recebidos com uma forte repressão policial. As autoridades detiveram centenas de opositores e as imagens da violência correram o globo. Mais recentemente, o regime de Lukashenko gerou controvérsia a nível internacional por ter desviado um avião da Ryanair para Minsk com o objetivo de deter o opositor Roman Protasevich. Na sequência do incidente, a União Europeia e os EUA apertaram as sanções contra o regime.

Lukashenko tem vindo a perpetuar-se no poder praticamente desde que o país se tornou independente, após o colapso da União Soviética em 1991, e voltou a implementar na Bielorrússia várias políticas do período soviético, virando as costas à Europa e voltando-se para Moscovo. A Igreja Católica conseguiu reerguer-se no país na ressaca do ateísmo soviético, mas a verdadeira liberdade religiosa continua longe — e os últimos meses só vieram aprofundar a tensão entre os bispos católicos e o regime de Lukashenko.

Voltemos ao início de julho. Três dias depois do raide policial na catedral, o bispo-auxiliar de Minsk, Yury Kasabutski, recorreu ao Facebook para dar mais pormenores sobre o que tinha acontecido. Segundo o bispo, citado pela imprensa internacional, os agentes reconheceram que nem eles entendiam exatamente o problema, mas apontaram sem margem para dúvidas o delito que havia sido cometido: na celebração, fora interpretado o cântico “Magutny Bozha” (que significa “Deus todo-poderoso” em russo) e, por isso, “alguma norma da lei tinha sido violada”.

A história de um cântico

O horror do regime de Lukashenko àquele cântico não era novidade. Aliás, no sábado imediatamente anterior à intervenção policial na catedral, o próprio Lukashenko tinha falado abertamente sobre o tema, num discurso comemorativo da tomada de Minsk às forças nazis pelo Exército Vermelho a 3 de julho de 1944, em que não hesitou em associar a Igreja Católica aos nazis.

“A dor dos crimes cometidos durante a Grande Guerra Patriótica ainda está nos nossos corações, e ainda assim há quem queira voltar atrás na história, reabilitar os seus avós e completar o que começaram ao destruir um estado soberano”, afirmou Lukashenko. “Deslocaram-se para os lugares sagrados do nosso estado sob a bandeira de mercenários fascistas, enquanto os nossos meios de comunicação relatam que eles agora querem rezar nas igrejas ao ‘Deus todo-poderoso’.”

A referência a “Deus todo-poderoso” não foi inocente. Lukashenko referia-se precisamente ao cântico “Magutny Bozha”, que nas últimas décadas se transformou num símbolo da resistência bielorrussa.