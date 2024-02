Já em 2000 defendia uma refundação da “social-democracia pós-keynesiana”, que teria de passar por “combater, no plano político, a implantação crescente do pensamento neoliberal”. E, tal como Mário Soares, Pedro Nuno Santos era um crítico da terceira via defendida por Tony Blair, e apoiada por Guterres e Sócrates, como ficava claro na moção com que se candidatou a secretário-geral da Juventude Socialista em 2004, considerada ideologicamente muito virada à esquerda, afastando-se do habitual “centrismo” do PS.

No livro “Na cabeça de Pedro Nuno”, a jornalista Ana Sá Lopes, do jornal “Público”, traça o perfil pessoal e político do homem que agora chegou a líder dos socialistas com a saída inesperada de António Costa do governo e do partido. Um perfil que praticamente se confunde. Líder político há mais de 24 anos, quando chegou primeiro a líder concelhio, depois distrital e finalmente a secretário-geral da jota, este excerto permite perceber, a partir da leitura das suas moções de candidatura, o que defende e que posições tem sobre o Estado-providência ou as políticas económicas da União Europeia e do BCE.

