Na campanha do BE, Catarina Martins não quer Tancos nem maiorias absolutas

A líder do BE visitou o Mercado de Benfica. Distribuiu jornais e foi para trás da bancada do peixe ouvir "a mulher de esquerda que não vota no PS", a quem prometeu lutar contra a maioria absoluta.

Depois de um dia de campanha marcado quase exclusivamente pelo bate-boca com o PS, o BE quis voltar à normalidade na campanha. O assunto parece encerrado pela parte dos bloquistas e é tempo de voltar a concentrar forças na mensagem que se quer passar e de colocar o foco no partido. Mas nem para isso Catarina Martins dispensa os socialistas. Aliás, o desentendimento sobre a paternidade da “geringonça” permite que os dois partidos se distanciem e afastem a imagem de quatro anos de braço dado, a aprovar orçamento após orçamento. A líder do Bloco não perdeu tempo a marcar as distâncias e logo na visita ao Mercado de Benfica, a primeira ação de campanha desta quarta-feira, pediu um voto assegurando que esse é o caminho para evitar uma maioria absoluta do PS.

A estratégia está fixada: apelar ao “voto útil” da esquerda no BE. É a própria Catarina Martins que o reconhece. “Claro que sim [que o partido está a apelar ao voto útil para travar a maioria absoluta do PS]. O Bloco de Esquerda está em eleições”, afirmou em declarações aos jornalistas. “Claro que o Bloco está a apelar ao voto”.

Ao longo da visita, em que Catarina Martins esteve acompanhada pelos primeiros candidatos do partido pelo círculo de Lisboa, distribuiu jornais e cumprimentos, e ouviu alguns compradores, que se queixavam ora das suas pensões ora do estado do SNS. Mariana Mortágua também ia sendo solicitada. Nas respostas, lembravam as medidas que o BE ajudou a tomar neste legislatura e reconheciam que nem tudo estava bem. “Já fizemos uma parte mas é preciso fazer mais”, iam respondendo.

Convidada por uma peixeira para ir para trás da bancada — “venha, não tenha medo que eu sou uma mulher de esquerda” — Catarina Martins acedeu ao pedido. Quando se aproximou, a vendedora esclareceu: “Sou de esquerda, mas não sou do PS”. A líder bloquista riu-se e prosseguiu a conversa.

A peixeira ia lamentando o facto de a “geringonça” não ter chegado mais longe mas não tinha dúvidas de quem era o culpado. “A culpa é do PS, que às vezes é mais de direita e até se entende com eles. Sou uma mulher de esquerda e não quero que o PS tenha maioria”, disse. Chegava a poder confundir-se quem é que estava afinal a fazer campanha. “É para isso que estamos a lutar”, respondeu Catarina Martins, que, depois de olhar para a multidão de microfones estendidos na sua direção, não se esticou em mais declarações.

À saída do mercado, e depois de ter havido quem protestasse — “ontem estiveram cá uns, agora estão outros… tragam mas é freguesia que isto está muito mau” — , Catarina Martins voltava à carga com a necessidade de travar a ambição dos socialistas. “Uma maioria absoluta é um projeto diferente de país. Quem sabe como foi construído este tempo, estes quatro anos, a puxar pela pensão, pelos salários, pelos serviços públicos e por uma economia mais forte sabe que a maioria absoluta não é resposta e sabe que tem sempre o BE ao seu lado”, disse.

Catarina Martins não quer que Tancos seja “caso de eleições”

Na mesma ronda de respostas aos jornalistas, a líder do Bloco de Esquerda foi instada a comentar o caso Tancos e os recentes desenvolvimentos, que trazem a público uma escuta em que o Major da PJ Militar, Vasco Brazão, afirma que o “papagaio-mor do reino” sabia de tudo — o MP acredita que a alcunha diga respeito a Marcelo Rebelo de Sousa. “Este é um caso que não é de agora e portanto julgo que não deve ser um caso de eleições, até porque já decorre há bastante tempo”, considero a líder do BE.

“A acusação ainda não se conhece e não vou fazer qualquer especulação sobre essa matéria. Vou repetir o que o BE disse sempre: a justiça deve fazer o seu caminho e deve apurar todas as responsabilidade e todas as consequências. Portugal é uma democracia e é assim que deve continuar”, acrescentou ainda, evitando falar mais sobre o tema, que marcou a manhã desta quarta-feira e já motivou uma reação do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que à margem da Assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, disse aos jornalistas não sabia de nada. “É bom que fique claro que o Presidente não é criminoso”.

