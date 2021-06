Um disco com “alguma continuidade” e com gentes de suor e trabalho

Depois do fim de Os Pontos Negros, Jónatas Pires começou um projeto coletivo, musical e de cariz solidário chamado Tudo É Vaidade e continuou a dar concertos, acompanhando e fazendo parte da banda ao vivo de Samuel Úria. Mas só agora chega um disco novo de canções originais pensadas sobretudo por si, ainda que não sejam apenas suas.

Admitindo que o disco “acaba por ter um som de alguma continuidade com aquilo que é o meu percurso, com a minha forma de escrever”, Jónatas Pires vinca que o resultado final deve-se muito aos seus parceiros. Por um lado, dos restantes três elementos de Os Pontos Negros, dois participaram em Terra Prometida: o irmão, David Pires, toca bateria e Silas Ferreira assegurou a produção musical do álbum. Por outro, fazem parte da parelha o músico António Quintino, que conhece “há vários anos”, que “toca na banda do Samuel [Úria]” e que fez “os arranjos de cordas”, e Joana Wagner, que “participa no Tudo É Vaidade e que vem dar um contributo especial a este disco”, nomeadamente nos teclados.

A estes convidados somam-se “os de sempre”, explica o autor, duas pessoas que o acompanham “na vida e no mundo da música há muito tempo”: Samuel Úria e Selma Uamusse. E nesta seleção nacional de pop-rock entra ainda Manuel Palha, músico dos Capitão Fausto que, para Jónatas Pires, “tem uma musicalidade, uma linguagem e uma sensibilidade muito especiais que o tornam, na minha opinião, num dos melhores músicos” do espectro pop-rock português.

Há “cerca de dois anos e meio”, Jónatas Pires recebeu um convite de uma pessoa de uma editora — a Sony — para gravar. E decidiu pôr mãos à obra. Do leque de 11 canções que apresenta no disco, só duas, “Primavera” (a primeira faixa) e “Rosto Negro” são “mais antigas”. Todas as outras “foram escritas a pensar neste disco, para que houvesse um tema transversal”. É aqui que, na conversa, Jónatas se assume da velha escola melómana: “Este disco não é uma coleção de singles. Apesar de haver variedade no som e de as canções não serem todas iguais na maneira como soam e nos ambientes, procurámos que houvesse uma certa coerência interna e que isso se notasse do início ao fim. Sei que já não está muito em voga fazer um disco para ser ouvido como um romance pode ser lido — de fio a pavio [e com coerência narrativa] — mas…”.

Num texto de apresentação escrito a propósito do álbum, Jónatas Pires descreve Terra Prometida como um disco “para peregrinos”. E explica porquê: “É-o porque é um disco em que as canções falam todas de um caminho. A forma mais sucinta que consigo encontrar para descrever isto é a ideia da canção como falsa partida. Se pensarmos, por exemplo, numa corrida de atletismo, à segunda falsa partida somos desclassificados e não temos mais hipóteses. A ideia transversal a todo o disco é que mesmo que passemos a vida em falsas partidas, a meter a pata na poça, a chegar a buracos sem fundo, há sempre uma hipótese, uma réstia de esperança mesmo que invisível de que iremos cruzar a meta. Não importa se é em primeiro lugar — a vida é muito mais um caminho e uma jornada do que um concurso”.

A religião infiltra-se inevitavelmente na matéria de canção. Há, desde logo, a referência do título à “terra prometida” e ouve-se Jónatas Pires cantar sobre “pagar a passagem”, sobre o Tejo como um “Mar Vermelho”, sobre quem anda a “vaguear entre os anjos”, sobre “a eternidade como epílogo do fim”. O antigo vocalista de Os Pontos Negros não nega a ligação: “Não há como esconder que muitas referências têm origem nos textos da Bíblia ou na vida de Jesus, que para mim é uma inspiração, um modelo”.

Mais do que religião, porém, o que se infiltra nas canções é sobretudo “a fé”, a ideia de “caminho” e conceitos religiosos aplicáveis ao dia a dia. Veja-se o caso da balada “Epilógo”, um tema que não é exatamente religioso mas que reflete sobre o amor: “É uma canção sobre várias expressões de amor que são absolutamente desvalorizadas ou remetidas a um papel secundário ou terciário comparadas com o amor romântico. Há facetas do amor que estão relacionadas com lidar com sacrifícios, com compromissos, com lealdade, com fidelidade, com permanecer e não desistir — e que não passam só pelo amor romântico, que encontramos mais retratado em canções”.

Outro dos aspetos notórios no álbum é que em Terra Prometida fala-se de subúrbios de Lisboa e das suas gentes. Na canção que dá título ao disco, Jónatas Pires canta assim: “Começámos no Vale da Amoreira / nas casas caiadas de suor e miséria / o Tejo como Mar Vermelho / mas és o capitão do barco do Barreiro. / Somos os descentes do desprezo / os verdadeiros herdeiros da humilhação”. Em “Fogo Posto” ouvimo-lo cantar sobre “as auroras que cantámos / ao procurar um amanhã melhor”. E “Padeiro de Portalegre” é, como o tema-título, um braço dado às gentes populares, humildes, pouco abastadas, precárias — há até a história do “irmão” que “estudou para ser engenheiro” mas acabou “dispensado, em seu lugar foi contratado o sucessor”.

O que aqui se ouve é também uma espécie de espírito working class songs, Jónatas Pires qual Springsteen da Grande Lisboa a cantar sobre o tipo explorado, básico e simples, trabalhador, humilde, sem luxos, que não vive com fausto. Referindo ele próprio Bruce Springsteen e notando que “hoje já não temos tantos operários a trabalhar nas fábricas”, Jónatas lembra que ainda existem “pais e mães que se levantam às 5h ou às 6h para ir trabalhar, que têm de sustentar a família, fazer sacrifícios e passam por dificuldades”. Gente que ultrapassa essas dificuldades “sem nunca desistir, por amor”, que “passa pela vida mas cujas demonstrações de sacrifício, de amor e de afeto passam despercebidas — nunca vão estar nos manuais de história, nos programas de televisão, não se vai dizer ou escrever muito sobre elas”.

Jónatas Pires assume mesmo que em uma ou outra canção está “a homenagear e pegar nessas histórias” de gente que vive com muito suor, com lágrimas, com sacrifícios e que só raramente inspira a escrita de cantigas. “Muitos dos privilégios de que gozamos assentam no sacrifício de muitas pessoas anónimas — e a pandemia veio de alguma forma revelar isso, embora não fosse uma realidade desconhecida”, vinca. Decifrar mais profundamente as intenções líricas é que já não quer: “Uma das coisas que quero deixar em aberto é a possibilidade de cada ouvinte poder ir à procura do reflexo daquilo que lá está na sua própria vida”, remata.