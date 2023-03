No mercado de janeiro, o Viborg chegou à Reboleira com 900.000 euros. O Estrela da Amadora aceitou o montante que a equipa dinamarquesa deu por Paulinho e o avançado deixou Portugal. O jogador de 23 anos apanhou um voo às cinco da manhã e rumou a terras nórdicas, completando a maior transferência de sempre do emblema da Segunda Liga. Ao assinar pelo Viborg, que luta pelo título na Dinamarca, Paulinho estreou-se por uma equipa de primeiro nível. Há três anos, estava no S. Paio D’Arcos, da distrital de Braga. Depois, representou o Fafe, no Campeonato de Portugal, e conseguiu tornar-se profissional quando deixou a casa dos pais para vestir as cores do Estrela.

Existe um jogador português que é avançado, que se chama Paulinho e que não és tu? Tens como objetivo que quando se fale em Paulinho as pessoas pensem em ti?

Sem dúvida que sim. Isso é um dos objetivos de qualquer jogador: criar o seu próprio legado, ser lembrado pelo seu nome e pelas coisas boas e grandes que fez. Se fores lembrado positivamente pelo teu nome, de certeza que fizeste coisas boas e grandes por onde passaste. O Paulinho do Sporting também já escreveu uma grande história na sua carreira, é um excelente jogador. Tal como ele, também gostava que o meu nome fosse lembrado pelas melhores razões.

Já te confundiram com ele?

Quando estava em Portugal, de vez em quando, os adeptos faziam uma piada ou outra.

