“Qualquer declaração da conferência sobre os líderes políticos católicos será melhor enquadrada no contexto mais alargada do valor da receção da comunhão da parte de todos os fiéis, em vez de apenas uma categoria de católicos, refletindo a sua obrigação de conformar as suas vidas inteiramente ao evangelho de Jesus Cristo quando se preparam para receber o sacramento”, continua a carta do Vaticano. Ou seja, a ideia dos bispos norte-americanos de avançar com um documento especialmente apontado aos políticos será sempre um erro.

Mas a carta do Vaticano vai ainda mais longe nas críticas aos bispos norte-americanos, sobretudo à afirmação proferida pelo presidente da conferência episcopal dos EUA no dia da tomada de posse de Joe Biden — que disse que o aborto era a principal prioridade para a Igreja no país. “Seria enganador se uma declaração dessas transmitisse a impressão de que o aborto e a eutanásia, por si só, constituem os únicos assuntos sérios da doutrina moral e social da Igreja que requerem a total responsabilização da parte dos católicos”, escreveu Ladaria.

Porém, a verdade é que temas como o aborto e a eutanásia se tornaram recentemente numa espécie de assunto vital na guerra cultural travada entre conservadores e progressistas. Em janeiro, numa entrevista ao Observador, o biógrafo do Papa Francisco, Austen Ivereigh, explicava o fenómeno como uma “política baseada na guerra cultural, que tenta transformar um único assunto, neste caso o aborto, no único tema, sendo que tudo o resto é relativo a ele”. Segundo Ivereigh, um dos maiores conhecedores do pensamento do Papa argentino, este é o modo errado de olhar para o assunto no entender de Francisco. “O Papa pronuncia-se duramente contra o aborto, mas liga-o ao modo como tratamos os migrantes e ao modo como tratamos o ambiente. Ou seja, ele coloca-o num contexto ético muito mais alargado, dizendo: se nos preocupamos com isto, também temos de nos preocupar com aquilo.”