Ana é uma das mães que não se conformaram com a sentença que lhes foi dada pela comunidade onde vivem, acabaram por fugir para procurar ajuda e conseguiram. Hoje é uma das caras mais antigas do Centro de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança, em Bissau, criado em 2019 pela mesma organização não governamental espanhola que recebeu Ismene Monteiro. “Somos o único centro no país destinado a crianças com dificuldades no desenvolvimento neurológico”, sublinha a psicóloga e coordenadora Filipa Gonçalves, acrescentando que o projeto acompanha 120 pessoas, de recém-nascidos a jovens com 17 anos, com sessões de fisioterapia e de reabilitação cognitiva ou de linguagem.

“Temos crianças com cinco e seis anos que têm um corpo que nunca foi tocado e intervencionado, é duríssimo trabalhar com elas. Muitas vezes têm um prognóstico reservado porque nunca receberam este tipo de resposta. O nosso critério é dar sempre prioridade aos mais jovens para garantir melhores resultados, e nos mais velhos trabalhamos sobretudo a autonomia, com cadeiras de rodas e andarilhos, e fazemos pequenas intervenções nas suas casas, como rampas, para terem uma melhor qualidade de vida”, explica a responsável.

O centro presta também um apoio social em casos como o de Ismene e Ana, que abandonaram, com os filhos, as suas comunidades. “Neste serviço damos bens alimentares e, em situações mais delicadas, reencaminhamos para uma casa de passagem, com capacidade para quatro ou cinco pessoas. Pretendemos que seja uma solução temporária, pois temos sempre como objetivo o regresso delas à família. Os guineenses têm geralmente famílias muito alargadas, durante o acolhimento vamos identificando pessoas menos próximas que possam receber e dar suporte a estas mães jovens com filhos.”

Filipa Gonçalves já recebeu várias mães que iniciaram ali a reabilitação dos seus filhos, mas depois desapareceram, deixaram de atender o telefone e até mudaram de morada. “Quando retomamos o contacto, percebemos que a criança já morreu. Nestes casos, existe uma história familiar de grande pressão. Este é um país onde as mulheres têm muitos filhos, os rendimentos financeiros são muito baixos face às necessidades, e uma criança com estas características representa um grande fardo para elas.”