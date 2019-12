“Os meus pais diziam-me para não arranjar problemas com o Exército, por isso, quando via um soldado, dizia ‘sim senhor’ e depois mostrava-lhe o dedo do meio quando ele virava costas”, diz, com humor. De seguida, o rosto fecha-se e o sobrolho fica mais carregado: “Quando tinha 14 anos, vi uma rapariga ser atingida a tiro por um soldado, mesmo à minha frente”, recorda, sem adiantar mais pormenores.

Mais de 20 anos passaram desde esses momentos — e desde que Paul ficou preso à cadeira de rodas com a ajuda da qual se movimenta. Dedicou toda a sua vida, desde então, a tentar ajudar vítimas do conflito, como ele. Ao mesmo tempo, mergulhou na carreira académica, estando à beira de completar um doutoramento na área da Sociologia sobre precisamente as vítimas dos Troubles. Foi tudo há tanto tempo: o IRA já pousou as armas, as UVF desapareceram enquanto organização, o Acordo de Sexta-Feira Santa foi assinado e as torres de vigia na fronteira entre as duas Irlandas foram deitadas abaixo. Mas, para quem chega a Belfast no final do ano de 2019, não parece ter passado assim tanto tempo. À primeira conversa sobre política, não passam dois minutos sem que alguém mencione “o conflito”. “Não nos andamos a matar uns aos outros, mas o conflito nunca acabou”, diz Paul, ao fim de pouco tempo de conversa com o Observador. “Simplesmente, a batalha agora faz-se na arena da política.”

Falls Road e Shankill Road, as duas faces da mesma moeda

James Anderson concorda — mas acha que não vale a pena falar do passado sem olhar para o presente e para o futuro. “Neste momento, a independente Sylvia Hermon é a única deputada da Irlanda do Norte a favor do Remain em Westminster. Estamos numa região onde o voto no referendo do Brexit foi 56% Remain e só temos uma deputada a favor da manutenção na UE…” O professor de Desenvolvimento Urbano e Política aponta, uma e outra vez, que não é possível falar nas tensões que se vivem na Irlanda do Norte sem olhar para o Brexit.

A situação está longe de ser simples: uma região que é favorável ao Remain, mas que é maioritariamente representada no Parlamento nacional por deputados a favor do Leave, do Partido Democrático Unionista (DUP). Partido esse que, como parceiro de coligação dos governos de Theresa May e de Boris Johnson, teve um papel fulcral para representar os interesses da região num futuro acordo para o Brexit. Até que acabou por ser ultrapassado por Boris e não ver as suas exigências — manutenção de regras integralmente iguais para a Irlanda do Norte e para o resto do Reino — respeitadas no acordo alcançado com Bruxelas. Ao mesmo tempo, a região é abalada pelo facto de não ter governo regional, em Stormont, há mais de dois anos, por falta de acordo dos dois principais partidos (DUP e Sinn Féin).