“Todos, todos, todos” e de todos os ângulos possíveis. A mensagem do Papa Francisco, na passagem por Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, foi aproveitada por todos os partidos políticos (exceto um único, o Bloco de Esquerda). Do PCP ao Chega, do “progresso e justiça social” à “vida” e à “transparência”, não houve interpretação dos vários líderes partidários que não puxasse o chefe da Igreja Católica à sua própria linha ou ação política. Francisco, que já disse não ser marxista mas não se ofende com a comparação, deixou no país uma crítica clara ao modelo socieconómico e também às tentações populistas, pedindo “uma boa política”. Mas cada um fez fé no que maior comunhão poderia trazer.

A começar no primeiro-ministro socialista e a acabar num artigo de opinião do ex-líder parlamentar comunista João Oliveira publicado esta quarta-feira, a boleia de um evento com a dimensão da JMJ e o impacto das intervenções do Papa não foi desperdiçada. O PCP já tinha feito uma comunicação oficial a destacar a presença do líder Paulo Raimundo na receção institucional ao Papa Francisco, no Centro Cultural de Belém, logo no dia de chegada deste a Portugal, sublinhando o significado do discurso do Chefe da Igreja Católica.

“Na condenação das injustiças, das desigualdades, da guerra, dos problemas ambientais, das dificuldades e da precariedade que muitos jovens enfrentam, nomeadamente aqui em Portugal e na Europa e que não estarão desligadas, nem o poderão estar, das opções e do caminho traçado pela União Europeia. Este retrato tem causas e responsáveis”, anotava o PCP, apontando o dedo ao Governo.

