Na reta final, Temido gere fasquia e pede voto feminino. PS sonha com Costa em Bruxelas

O PS fez, de resto, durante a campanha dois encontros específicos para falar dos direitos das mulheres: um primeiro, no Alentejo, em que Temido esteve acompanhada por Elza Pais, presidente das Mulheres Socialistas; e um segundo, já na reta final, em Coimbra, chamado “encontro de mulheres da Europa” que juntou à mesma mesa Temido, Ana Catarina Mendes (nº3 da lista), Elisa Ferreira (comissária europeia), Maria Manuel Leitão Marques (eurodeputada) e Ana Gomes (ex-eurodeputada). E foi aí que se ouviram alguns dos mais duros ataques à direita e alertas para o eleitorado feminino, com Leitão Marques a criticar as eurodeputadas portuguesas que votaram contra a inclusão do aborto na Carta dos Direitos Fundamentais (“com medo de quem?”), Ana Catarina Mendes a garantir que os direitos sexuais e reprodutivos “estão mesmo em causa” e Temido a rematar que as mulheres serão muito importantes na eleição, até porque apoiam menos partidos extremistas e “ligados ao ódio”.

Dados mostram mulheres mais viradas à esquerda

Há uma explicação estatística para esta convicção do PS de que vale a pena apostar no voto feminino: as eleições legislativas mostraram uma nova tendência no comportamento eleitoral, sendo que estas foram as segundas eleições deste tipo em que as mulheres votaram mais à esquerda. Nessa altura, a sondagem à boca das urnas conduzida pelo ICS, ISCTE e GfK confirmava aquilo a que os especialistas Pedro Magalhães e João Cancela descreviam, num artigo no Expresso, como o “gender gap moderno” que se tem verificado na generalidade das “democracias avançadas”, e que consiste na tendência de cada vez mais as mulheres votarem à esquerda e os homens à direita. Os investigadores explicavam, nessa altura, que PS, BE e PAN receberam “desproporcionalmente” mais votos de mulheres.

Já numa das últimas sondagens feitas para estas eleições europeias, da Universidade Católica, as intenções de voto mostravam que o PS continua a ser a força política mais escolhida pelas mulheres. Ainda assim, e se internacionalmente são vários os estudos que apontam para que as mulheres da “geração Z” são cada vez mais progressistas, em relação aos rapazes, mais conservadores. Neste grupo mais jovem o PS parece ter menos sucesso: as sondagens para estas europeias continuam a indicar que é mais forte entre os mais idosos.