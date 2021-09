Quando a cena da perseguição começa, David Trejos já está dentro de um jipe, no lugar do pendura, de arma em punho. O carro arranca a grande velocidade e trava de repente uns metros mais à frente. Ouvem-se tiros e depois silêncio. De repente, vemos de novo o jipe e mais dois carros da produção a voltarem pelo mesmo caminho, em marcha-atrás. Para que a cena possa ser repetida é preciso esperar entre cinco e dez minutos. A poeira tem de assentar. Para trás e para a frente uma mulher carrega um cesto e uma enxada. Faz parte do departamento de arte e a sua tarefa é ir repor as folhas das árvores nos locais certos, como se nenhum carro tivesse passado por ali antes.

Durante uma das pausas, David Trejos sai do jipe, com a roupa transpirada. “Queres água?”, pergunta-lhe Rocío Casal, responsável pela comunicação da Ficción Producciones — que está à frente do projeto numa coprodução com a FORTA e a RTP, através da Ukbar Filmes. “Não”, responde o ator sem desmontar o semblante carregado da personagem. Angelito está ali para apanhar, e matar se for preciso, Sérgio (Nuno Lopes) e Nando (González), que se puseram em fuga por não quererem atravessar o Atlântico no submarino. Os traços rudes da cara, os braços musculados e a arma que não larga — algumas são reais, embora descarregadas, e no projeto existe um consultor especialista em armas e polícia — até a mim me dão um calafrio nos dois segundos em que esqueço que tudo aquilo é ficção.

Após mais dois takes, a cena está feita. Dos confins da mata (ou da selva amazónica, se quisermos já projetar-nos para o futuro) surgem Álex González e Nuno Lopes. Com mochilas às costas, mãos sujas de terra e caras transpiradas, passam por nós sem parar. O ator português sorri e atira um “bom dia”.

Para ele, o trabalho em “Operação Maré Negra” está quase terminado e este Sérgio agradou-lhe por não ter “nada de romântico ou sedutor”. “É diferente do que tenho feito fora de Portugal. Ultimamente tenho sido chamado para uma espécie de macho latino lover e este era o oposto disso: um miúdo que não cresceu e que só quer divertir-se”, revela ao Observador.

Na história, Sérgio é o melhor amigo de Nando e, segundo Álex González, na realidade a química também foi imediata. “Conhecemo-nos num dia de ensaios e no dia seguinte fomos logo filmar uma perseguição de lanchas. Estivemos lá os dois, num barco, 11 horas”, recorda o ator de 41 anos, conhecido pelas séries “El Príncipe” ou “Vivir Sin Permiso”.

“Foram dois dias seguidos”, corrige Nuno Lopes. “Por isso, na verdade, foram 22 horas. Essa cena específica era de ação, íamos a fugir de uns traficantes, mas foi fundamental criarmos uma ligação que, na verdade, foi imediata. Seria horrível passar esses dois dias com alguém com quem não nos déssemos bem. Tivemos sorte.”

Editada, essa sequência resume-se a alguns minutos. Foi o que pudemos comprovar numa das tendas da produção no local. Também vimos Lúcia Moniz a desempenhar o papel de Carmo, a inspetora do MAOC (o Centro de Operações e Análises Marítimas que controla a entrada de estupefacientes na Europa), obcecada em provar que há submarinos a chegarem à costa carregados de droga e focada em apanhar os responsáveis.