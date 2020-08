Numa segunda noite que se focou, à semelhança da primeira, em temas próximos do eleitorado de Donald Trump em 2016 (o apelo à “lei e ordem”, os ataques aos media, a caracterização do Partido Democrata como um grupo de esquerda radical), houve ainda assim espaço para dois momentos em que o Presidente pareceu procurar alargar a sua “família” a segmentos que vão para lá do seu eleitorado-base, maioritariamente branco e com uma grande incidência de pessoas que não foram à universidade.

Em dois segmentos previamente gravados (à semelhança do que já tinha feito no primeiro dia), o Presidente dos EUA apareceu na Casa Branca em plenas funções. E, desta vez, para com a sua assinatura tomar decisões fulcrais na vida de seis pessoas.

Primeiro, concedeu um indulto presidencial a Jon Ponder, um afro-americano que chegou a estar preso por ter assaltado um banco e que hoje ajuda ex-prisioneiros a reabilitarem-se. Segundo, concedendo a nacionalidade dos EUA a cinco imigrantes. Oriundos de países de onde por norma a maioria dos emigrantes chegados aos EUA não tem formação universitária (Bolívia, Líbano, Índia, Sudão e Gana), eram todos ou académicos munidos de doutoramentos ou empresários de sucesso. “É uma honra ser o vosso Presidente”, disse-lhes Donald Trump.

“Eu sou o adolescente que foi difamado pelos media“

Depois de um primeiro dia da Convenção do Partido Republicano em que o principal alvo foi o Partido Democrata e a candidatura de Joe Biden e Kamala Harris, neste segundo a mira assentou noutro lado: os media. Apesar de a Fox News, canal favorável a Donald Trump, ser de longe a estação de notícias com mais audiência nos EUA (com 9 programas na lista dos 10 mais vistos, de acordo com números de junho da auditora Nielsen), a campanha do Presidente torna a apostar neste que é um forte traço na identidade forjada desde os primórdios da candidatura de Donald Trump em 2015.

O principal trunfo desta Convenção neste capítulo foi Nicholas Sandmann. Trata-se de um jovem que, em janeiro de 2019, então com 16 anos, foi filmado frente a frente com Nathan Philips, um nativo-americano que tocava um tambor à sua frente, em frente ao Lincoln Memorial, em Washingston. As imagens que resultaram daquele momento mostraram Nicholas Sandmann de pé, em frente a Nathan Philips, com um sorriso na cara e um boné vermelho de apoio a Donald Trump — o chamado MAGA hat. À volta, os colegas de Nicholas Sandmann dançavam ao som daquele tambor e riam-se despreocupadamente — o que, associado ao sorriso de Nicholas Sandmann, foi interpretado por muitos como um sinal de gozo daqueles jovens perante aquele ancião nativo-americano.

A história, porém, não era tão simples quanto isso. Momentos antes, Nathan Philips e os colegas tinham sido insultados por um grupo de Israelitas Hebraicos Negros, que dirigiram vários insultos racistas àquele grupo de estudantes. Só depois desse momento apareceu Nathan Philips tocando aquele tambor e avançando sobre o grupo de jovens — alguns dos quais usaram aquele novo foco de atenção para tentar tirar protagonismo ao pregadores de rua dos Israelitas Hebraicos Negros. Porém, rapidamente se formou uma situação de conflito entre os jovens católicos e os nativo-americanos.

Nicholas Sandmann falou à Convenção do Partido Republicano num vídeo gravado em frente ao Lincoln Memorial, onde aquele incidente teve lugar. “Eu sou o adolescente que foi difamado pelos media depois de me ter cruzado com um grupo de manifestantes nos degraus do Lincoln Memorial no ano passado”, começou por dizer.

De seguida, queixou-se amplamente do tratamento noticioso que o seu caso recebeu — referindo-se somente às notícias iniciais sobre o primeiro vídeo e nunca aludindo às ocasiões em que, como o Observador escreveu à altura, foram referidos outros vídeos de outros ângulos que permitiram ter uma noção mais ampla daquele incidente.

“Apesar de os media me terem retratado como um agressor com um sorriso militante na cara, na realidade o vídeo confirma que eu estava de pé, com as mãos atrás das costas, e com um sorriso desconfortável que escondia duas coisas”, disse. “Primeiro, que não podia fazer nada que exaltasse ainda mais o homem que estava a tocar aquele tambor em cima da minha cara. Segundo, tentei seguir o conselho de um amigo da minha família: nunca posso envergonhar a minha família, a minha escola e a minha comunidade.”