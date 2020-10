Bruce Morris revira os olhos quando fala do Presidente — e não é pelo cheiro a fritos que se sente um pouco por todo o lado no Waldo’s Tavern, mas sim pela ideia de mais quatro anos de Donald Trump. “Este Presidente é um louco e um irresponsável, e quem não viu isso durante a pandemia então nunca estará disposto a vê-lo”, disse. “Como é que ele, sendo Presidente dos EUA, pode mandar a culpa para cima dos estados e dizer que não tem culpa nenhuma desta desgraça?”, questiona Morris, virando as costas, com a bandeja na mão. No caminho, para ver se as outras mesas têm copos por encher ou pratos para levantar, ainda vai a abanar a cabeça, provavelmente a pensar no que acabara de dizer.

Tal como Bruce Morris, John Veneski também não fazia questão de que Joe Biden fosse o candidato do Partido Democrata para enfrentar Donald Trump nas presidenciais — mas, agora que é, apoia-o a 100%. “Eu nem concordo com os democratas em várias coisas, a maior parte delas no que diz respeito ao comércio internacional e à maneira como nos relacionamos com o mundo, que é sempre de carteira aberta”, reconhece este farmacêutico reformado, de 66 anos. “Mas este Presidente simplesmente não encaixa no meu sistema de valores morais. Votar contra ele é uma questão de princípios.”

John Veneski nasceu em Scranton, também numa família da classe trabalhadora. “O meu pai era camionista”, diz, com orgulho. E, apesar de essa não ter sido a sua realidade enquanto farmacêutico, confessa que muitas vezes se sentia como um peixe fora de água no ambiente esterilizado das farmácias em que trabalhou. “Sempre achei que era um colarinho azul preso no corpo de um colarinho branco”, conta. “Gostava de olhar para a farmácia como uma linha de montagem. Era mais delicado do que estar a montar carros, mas, no final, o que eu estava a fazer era trabalho numa linha de montagem que resulta num produto final.”