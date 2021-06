Quando era pequena, Rita Vian já imaginava caminhos inusitados para o fado e para a canção tradicional portuguesa sem o saber. Em sua casa, enquanto crescia, cantavam-se fados com duas particularidades: por um lado, nem sinais de guitarra portuguesa ou dos instrumentos que tradicionalmente musicam este género; por outro, havia quem — como ela — não soubesse sequer que o que estava a cantar era fado. “Muitas das músicas que se cantavam em minha casa eram fados e eu não sabia porque não as ouvia em mais lado nenhum, por exemplo na rádio”, diz-nos Rita Vian.

Não é portanto de agora que a cantora e compositora, hoje com 29 anos, aborda livremente os ritmos da tradição musical e popular portuguesa — mesmo que seja só a partir de agora que parte do país a conheça, dado que acaba de editar sem aviso prévio um EP (ou mini-álbum) de cinco canções, intitulado Caos’a e com produção de Branko, mestre do ritmo dançante que o país ficou a conhecer no grupo Buraka Som Sistema e que se continua a reinventar a solo.

Nos cinco temas do disco, a primeira coleção de canções de Rita Vian como artista a solo, ouvimo-la cantar com trejeitos tradicionais e fadistas acompanhada por batidas eletrónicas com travo dançante. Mas nas origens familiares e nas experiências em criança encontra-se uma das raízes da ideia de que as palavras, por mais solenes, cuidadas ou tradicionais que sejam, podem ser cantadas com um acompanhamento melódico, harmónico ou rítmico, inesperado, pouco usual.

Sentada numa esplanada de um quiosque na Doca da Marinha, em Lisboa, ao lado do Tejo, perto do Campo das Cebolas e a meio caminho entre Terreiro do Paço e o Terminal de Cruzeiros, Rita Vian recua às memórias de infância a cantar a capella composições do histórico Raul Ferrão para dizer: “O fado para mim acabou por nunca ter obrigatoriedade de som por trás”. Talvez seja só uma outra forma de dizer que cresceu a cantar fados sem respeitinho e reverência ao acompanhamento musical e às melodias tradicionais.

Os primeiros sinais já tinham chegado, com as primeiras canções — um tema em particular, “Purga” — a chegarem às rádios nacionais e a desconcertarem pelo ritmo português e afadistado, um pouco arrastado mas mais rápido do que o habitual (e a piscar o olho, aqui e ali, ao canto gitano), com que Rita Vian pincelava batidas eletrónicas. Agora, tudo se reforça e fica a certeza: isto já não é fado reinventado, é a velha tradição portuguesa e a antiga melancolia lusitana a namorarem os sons de uma Lisboa noturna, multicultural, futurista até pelo tom suavemente épico de alguns destes ritmos.

Se ainda existirem dúvidas de que se pode casar a melancolia e a saudade que se ouvem na alma e na canção portuguesa com os ambientes rítmicos da eletrónica lusófona, oiça-se “HPA” ou “Plana”, oiçam-se os jogos serpeantes e ondulantes da voz de Rita Vian em “Trago”, tudo passos em frente rumo a uma nova ideia de canção nacional.

Habitualmente enquadrada pela crítica num “movimento” global de conjugação de batidas eletrónicas com tradições, velhos ritmos e modos de cantar regionais — uma espécie de pop moderna e dançante, mas com travo local —, Rita Vian descontrói tudo isto em duas ou três frases. Diz, por exemplo, o que lhe interessa na música que se propõe a cantar: “Se a batida for algo que me soa a novo, a fresco e em que consiga pôr uma voz que sei que não vai seguir nenhum estilo, sei que vou conseguir identificar-me ali, sei que não fui buscar algo a um sítio isolado”. E mostra, já no fim da entrevista, que não está interessada em fronteiras e não tem pruridos em misturar géneros supostamente inconciliáveis: “Se estou a ir para casa e a ouvir um funk, um fado… se conseguir ter tudo isso no mesmo sítio [na mesma canção]…”.

Já sobre se esta canção é uma nova estirpe de fado, o melhor é jogar à defesa: “Acho que quem faz parte do fado, quem é fadista e quem está dentro desse universo di-lo-á melhor. Acho que levo na voz um trejeito fadista, um trejeito português. Não lhe vou dar o nome de fado porque… apesar de cantar muitos fados a capella não lhe vou chamar novo fado. Acho que nada fica estanque e há sempre descobertas que nascem e que mais tarde acabarão por ter um nome. Agora chamam-lhe novo fado, se calhar daqui a cinco anos podemos chegar a uma conclusão mais clara sobre qual é a mancha que surge desta junção de universos que acontece em cidades grandes, em espaços onde tudo se funde e onde as coisas deixam de ter uma função, porque todas fazem parte umas das outras e não vivem umas sem as outras”.

“Rita, canta mais um”

Quando começou a perceber que gostava de cantar, primeiro, e que talvez tivesse jeito para cantar, depois?

Sempre cantei, desde que era miúda. A minha família canta toda, toca toda instrumentos. Toda a gente toca e canta de ouvido. A minha avó era pianista e por acaso acho que aprendeu a tocar piano com professores mas não era profissão. Acabou por me ensinar a tocar piano, também aprendi as músicas dela por ir ouvindo em miúda e depois por começar a tocar. Mas sempre cantei, sempre fez parte do meu dia-a-dia e do meu universo, apesar de no início ter muita vergonha.

Não queria cantar em público?

Lembro-me de ser miúda, toda a gente cantar e eu ter muita vergonha. Toda a gente cantava em festas de família, aniversários, Natal, eu era a única pessoa que se escondia atrás das pernas do meu pai porque não queria. Também ninguém me estava a obrigar a nada, mas não queria cantar. Acho que essa timidez acabou por me fazer bem, guardei muitas coisas que queria dizer e exprimir. Ao longo dos anos fui cantando sempre. Muitas das músicas que se cantavam em minha casa eram fados e eu não sabia porque não as ouvia em mais lado nenhum, por exemplo na rádio. Eram partituras que a minha avó tinha. Fui à procura delas há uns anos no Youtube, mas só agora muito recentemente e a propósito deste EP é que fui ler as partituras — pedi a um tio meu que estava em Tomar na casa dos meus avós.

Que composições eram?

Eram músicas do Raul Ferrão, um compositor que escrevia muitos fados [por exemplo, “Lisboa Não Sejas Francesa”], escrevia partituras e a minha avó usava-as para piano. O fado para mim acabou por nunca ter obrigatoriedade de som por trás. Como cantávamos estas músicas a capella juntos, com muitas vozes e muitas harmonias, só fiz a relação entre aquilo e fado muito mais tarde. E levei essas composições que cantava para o meu grupo de amigos, que ao longo da minha adolescência eram todos rappers. Ninguém estava ligado a fado nem a música tradicional portuguesa.