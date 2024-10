"Nada disto estava planeado." Como foi organizada a manifestação dos Bombeiros Sapadores e quem decidiu furar o plano

Também não se previa “qualquer percurso apeado”, mas é aqui que surge o primeiro imprevisto. “Devido às obras [na cidade de Lisboa] e ao trânsito, os autocarros foram desviados para a zona do rio, na avenida 24 de Julho, onde era mais fácil encostar. E, daí, fazia-se deslocação apeada, conforme iam chegando. Segundo sei, correu lindamente, foram cerca de 600 metros” de marcha até à Assembleia, detalha o vice-presidente do sindicato, acrescentando que todo o percurso foi acompanhado pela PSP, “de modo a que não houvesse constrangimentos”.

Sindicato não chegou a fazer o que queria

O início estava preciso para as 11h30, explicou ao Observador o sub-chefe principal da região de Coimbra. João Patriarca demorou cerca de 2h10 a chegar à capital, mas há quem tenha feito mais tempo de viagem. Na manifestação participaram Sapadores de todo o país: de Setúbal ao Porto, passando por Faro, Braga, Leiria, Vila Nova de Gaia e até Madeira. Os homens de João Patriarca chegaram por volta das 12h, mas nessa altura já os acontecimentos se afastavam do cenário que o SNBS tinha previsto para a tarde desta quarta-feira.

O barulho era muito, ao ponto de, no interior do Parlamento, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ter desabafado que se tornava difícil continuar a audição na Comissão Parlamentar de Saúde. Na rua, os ânimos estavam cada vez mais exaltados. Quando os primeiros Sapadores se aproximaram da praça em frente à Assembleia da República, sem hesitar, deitaram abaixo as grades de segurança e subiram a escadaria. Pelo caminho, ouviam-se gritos de ordem, erguiam-se punhos, eram rebentados petardos, lançado fumo laranja e empilhados pneus que logo a seguir já estavam em chamas.

A subida dos degraus da escadaria fez-se rapidamente e, quando os primeiros bombeiros estavam quase a chegar ao último patamar, o dispositivo da PSP formou um cordão impedindo que o grupo avançasse mais e, eventualmente, invadisse os corredores do Parlamento. Os manifestantes vinham fardados e muitos tinham o capacete colocado, impedindo que fossem identificados.