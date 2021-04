Boa noite. O relógio marca 00h21 e escrevemos esta mensagem para o caso de alguma coisa nos acontecer ao longo da madrugada. Em princípio, falamos do risco de pegar no sono antes do final da cerimónia, tendo em conta que já somos uns jovens de 40 anos e que acordamos habitualmente cedo por causa dos saltos altos da vizinha de cima (não é tão interessante como pudesse, momentaneamente, parecer). Mas sabe-se lá. Podem sempre acontecer coisas mais empolgantes: abduções por alienígenas, sequestros e pedidos de resgate (no caso em epígrafe, tratar-se-ia de um manifesto erro de casting, mas enfim), uma entorse no pulso ao preencher os Censos enquanto se faz tempo para a uma – todo um mundo de possibilidades.

É um ano estranho, já o sabemos. Os Óscares voltam a ser comentados por Mário Augusto. Além disso, temos a pandemia. Depois de uma temporada de prémios essencialmente feita por Zoom (ah, o glamour do Zoom), a 93.ª cerimónia de entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas arrisca um ténue ensaio de regresso à realidade. Umas pessoas no Dolby Theatre do costume, a maior parte a 13 quilómetros dali (e a malta a queixar-se dos dois metros de distância de segurança) na estação de comboios de Union Station. 170 pessoas onde costumam estar mais de três mil, muito teste à Covid e ligações via satélite para uma série de partes do mundo. Tudo a ver se evitamos lágrimas em forma de pixel. E se é possível levantar a sala estando ela vazia.

Foi um ano em que se arriscou matar o cinema. Salas fechadas por todo o mundo, estreias adiadas ou transferidas para as plataformas de streaming, um desastre financeiro, social e cultural. A esta cerimónia dos Óscares cabe acender uma tocha de esperança no regresso, na ressurreição, mesmo que com adaptações. Cabe mesmo – sem ironias.

É também um ano sem grandes filmes – o grande filme é mesmo aquele em que estamos todos metidos desde Março de 2020 – mas com filmes importantes. “Nomadland” pode dar a vitória à primeira mulher de etnia não branca de sempre e somente a segunda em absoluto. Chadwick Boseman pode ser homenageado com o Óscar de melhor ator a título póstumo. As nomeações – e, portanto, espera-se que também os prémios – refletem tão só, depois dos #Oscarssowhite de 2019 e dos #Oscarsoright de 2020, os Óscares mais inclusivos de sempre, com 70 mulheres nomeadas nas 23 categorias e quase metade de atores não brancos entre os nomeados às quatro categorias da especialidade.

À parte isso, é 25 de Abril, ou 25 de Abril e mais 49 minutos, vá. Costuma ser bom dia para revoluções. Vai começar o tradicional acompanhamento dos Óscares vistos do sofá, que é como quem diz, do sítio onde passámos os últimos 13 meses e meio. A vizinha que faça barulho com os saltos antes das oito da manhã que a gente diz-lhe. Já falámos do Mário Augusto? E da Catarina Furtado, que também está a apresentar? E que tem um pacto com o diabo porque toda a gente à volta envelhece, menos ela? Ela e os Simpsons. Não? Enfim. Vamos a isso. Se alguma coisa acontecer, por favor, alguém carregue no “send”.