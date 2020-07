O ar move-se quando Nádia Yracema (Naná, para os mais próximos) entra em palco. Como que saindo da frente, deixando passar. Já cristalizou olhares e corações sob a batuta de gente tão distinta como Rogério de Carvalho, Tiago Rodrigues, Tiago Vieira, João Pedro Mamede, Mário Coelho, Bouchra Ouizguen ou Sara Carinhas. Sempre com tanto rigor e uma energia difícil de encontrar. Agora, é tempo de dirigir, ainda que a estreia seja uma leitura encenada, para não ser logo um espectáculo a frio, cuja pressão seria substancialmente maior. Em busca do corpo, feminino, negro, aqui se escuta As Palavras do Corpo e as palavras de Maria Teresa Horta.

Nasceu em Angola, passou pela Alemanha e, aos 11 anos, chegou a Évora. No liceu, passou da mesa solitária que habitava com livros, para o palco, grande, com gente à frente. Percebeu que comunicar também era interessante. Foi para Coimbra estudar Direito, mas o teatro ganhou a corrida. Para nossa sorte. Em setembro, no Teatro Nacional D. Maria II, apresenta, com Isabél Zuaa e Cleo Tavares, Aurora Negra, um espectáculo que venceu a última edição da Bolsa Amélia Rey Colaço e onde serão as protagonistas da sua história. E talvez o espectáculo possa derrubar estigmas dentro do meio artístico. Melhor ainda se galgar as suas cancelas. Está na hora de acordar.

Como é que surgiu esta oportunidade para dirigir uma leitura encenada no São Luiz?

Faço parto do projeto “Meninas Exemplares”, que é dirigido pela Sara Carinhas e tem que ver com umas leituras e com uns textos de uma d’as Três Marias. Começou o ano passado e já estivemos com ele em várias cidades e, entretanto, o São Luiz encomendou mais três leituras e a Sara deu-me carta preta para poder fazer aquilo que quisesse, o que foi uma surpresa e um convite inesperado.

É uma estreia na encenação, que é uma leitura encenada, é isso?

Sim, sim, nunca o tinha feito. Mas estou muito contente com o convite, por ter esta liberdade na escolha de quem vai estar em palco, que vozes se vão ouvir. O facto de serem leituras no feminino, o elenco ser todo de mulheres, as autoras também serem mulheres…

Este ciclo, o Takeover#2, convite do São Luiz às Causas Comuns, apresenta textos escritos por mulheres, dirigidos por mulheres. Porquê este texto em particular, As Palavras do Corpo, que tem uma particular poética relacionada com o erotismo e que é de Maria Teresa Horta.

A minha ideia era mesmo esta, era conseguir fazer uma viagem pelo corpo da mulher e através das palavras. É o segundo volume da Poesia Completa da Maria Teresa Horta, e tem que ver com uma parte muito específica que é a poesia do corpo, ou seja, a poesia do dedo, da pele, do clítoris, da vagina, do joelho, e pensei que essa viagem pelas palavras podia concretizar-se cenicamente muito bem. São textos de empoderamento, prazerosos, e que exaltam o feminino. É ousado e pensei: porque não?