A nova vida de uma divorciada com um filho

É impossível ignorar o temperamento e, antes de mais, o peso do apelido que Nancy adotou por via daquele que seria o seu segundo casamento. Natural de Nova Iorque, filho de William Waldorf Astor, primeiro visconde de Astor, Waldorf Astor era primo em segundo grau de John Jacob Astor IV, uma das vítimas mais célebres do Titanic, em 1912, e descendente do nome fundador da dinastia, John Jacob Astor Sr, em tempos o homem mais rico de todo o mundo, com raízes italianas e germânicas e um império erguido nos EUA.

Waldorf passou boa parte da sua vida em viagens pela Europa, até ao momento em que a família se decidiu fixar no Reino Unido, corria o ano de 1889. Foi lá que recebeu uma educação esmerada nos exclusivos colégios de Eton e New College, em Oxford, onde as competências desportivas sempre se impuseram sobre as notas académicas.

A filha Phyllis, Lady Astor com o bebé John Jacob; Robert Shaw (nascido do primeiro casamento); Michael, David e William Waldorf 22 fotos

Quanto a Nancy, nasceu em Danville, na Virginia, oitava de 11 irmãos. Para a família, chefiada por um empresário dos caminhos de ferro, Chiswell Dabney Langhorne, os tempos não foram prósperos depois da abolição da escravatura, com o clã a viver na penúria antes da chegada desta filha. O estatuto haveria apenas de ser recuperado mais tarde, quando o pai vingou na indústria do tabaco. Por volta de 1874, a sua riqueza estava reestabelecida, pretexto para instalar a prole numa nova casa, no mesmo estado, que batizou de Mirador.

Nancy era uma de quatro irmãs, todas elas conhecidas pela beleza. Foi com Irene, uma das mais próximas, que frequentou uma escola de boas maneiras em Nova Iorque, o manual de preparação para uma vida na alta sociedade. Um circuito que lhe permitiu conhecer e casar com Robert Gould Shaw II, primo do coronel que comandara um regimento durante a Guerra Civil, a primeira unidade do exército composta por afro-americanos. Trocaram alianças em 27 de outubro de 1897. Nancy tinha 18 anos e um futuro pouco risonho pela frente. Shaw era um alcoólico abusivo que Nancy abandonou por diversas vezes ao longo dos quatro anos de união. Em 1903, já com um filho, Robert Gould Shaw III, conseguiu obter o divórcio, pouco depois da morte da sua mãe, e regressou a Mirador para assumir as rédeas dos negócios da família, sem grande sucesso.

(Uma entrevista em sua casa, em Cliveden, sobre vida pública e privada)

Apaixonou-se por Inglaterra depois de uma viagem à Europa, onde acabou por se radicar em 1905, por sugestão paterna, acompanhada pela irmã Phyllis. Entretanto, Irene casara com o artista Charles Dana Gibson e tornara-se uma “Gibson Girl”, uma “Kardashian de 1900”. Nancy Langhorne Shaw e Waldorf conheceram-se nesse mesmo ano de 1905. Com Waldorf Nancy partilhava uma peculiar coincidência: haviam nascido no mesmo dia, 19 de maio de 1879, e para mais eram ambos americanos expatriados com valores e visões semelhantes. O namoro foi breve e o casamento concretizou-se em maio do ano seguinte. Como presente do pai do noivo, o casal recebeu uma propriedade em Cliveden, no Buckinghamshire. Tiveram cinco filhos. Quando as vozes britânicas a acusavam de ser apenas mais uma americana em busca de bom partido do outro lado do Atlântico, como à época era frequente, retorquia que já fora suficientemente difícil ver-se livre do primeiro marido.

A estreia na política e os primeiros tempos no Parlamento

De Nancy, Constance Markievicz dizia que era inacessível e pertencia a uma classe demasiado privilegiada para conhecer os dilemas da nação. Quanto a Waldorf, beneficiaria de um trajeto sólido na Câmara dos Comuns durante vários anos antes da I Guerra. Nancy garantiu o título de viscondessa depois de Waldorf herdar do falecido pai o título de segundo visconde de Astor, o que valeu promoção automática à Câmara dos Lordes, deixando assim um assento vago para a mulher nessa eleição especial realizada naquele distrito eleitoral.

O lugar foi aproveitado desde logo por Nancy, então pouco familiarizada com os movimentos sufragistas nas ilhas britânicas, muito menos com os calabouços da prisão, realidade que algumas das militantes mais ferozes, como Markievicz, viriam a conhecer. E contudo, quando se apeou na estação em Paddington, um dia depois de terem sido conhecidos os resultados da histórica votação, foi recebida por uma multidão de mulheres. Muitas haviam sido detidas e encetado greves de fome. Quase todas imaginavam o começo de uma nova era, apesar de saberem que Nancy não era o nome mais familiarizado com a sua luta.