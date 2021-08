Não deixe que a diarreia estrague as suas férias

Chega o verão e com ele os dias de praia, os almoços e jantares em restaurantes (alguém resiste a uma bela esplanada?), os mergulhos na piscina. Mas as temperaturas mais elevadas também podem trazer consigo uma surpresa desagradável. Sabia que os episódios de diarreia são mais comuns com a chegada do calor? Contudo, são evitáveis. Para preveni-los, é importante cuidar bem do seu intestino e de todas as bactérias boas que fazem deste órgão o seu lar. Tome nota dos vários hábitos que deve colocar em prática, desde o exercício físico à alimentação. E, sim, deve fazê-lo mesmo durante as férias, sem desculpas. Mas e se, ainda assim, a diarreia acontecer? Nesse caso, pode contar com UL-250®, o seu probiótico de confiança para o tratamento e prevenção da diarreia em adultos e crianças e que pode ser o seu companheiro de viagem perfeito para as férias que ainda não chegaram.

O que é a microbiota intestinal?

No nosso intestino habitam cerca de 100 000 milhões de microrganismos, sendo eles maioritariamente bactérias, mas também vírus, leveduras, fungos e protozoários. Estes correspondem a cerca de 1,5kg do nosso peso corporal. A este conjunto de microrganismos chamamos de microbiota intestinal. À semelhança da impressão digital, a microbiota é única, não há duas iguais. Mantê-la equilibrada é muito importante, pois esta tem um papel fundamental na manutenção de uma vida sã, contribuindo para a prevenção de várias doenças e para a produção de vitaminas essenciais ao nosso organismo. Além disso, atua como uma barreira, que nos protege de bactérias nocivas. Mas a lista de funções da microbiota continua: estimula o sistema imunitário (as defesas do nosso organismo) e está envolvida na transmissão de informação importante ao nosso cérebro. Sabemos que a microbiota intestinal está desequilibrada através de sintomas como diarreia, obstipação, gases, inchaço, entre outros. Há vários fatores que podem influenciar a flora intestinal, muitos deles associados a hábitos de vida, como o tipo de alimentação, a gestão do stress e a qualidade do sono.

De férias no Alentejo? Atenção à alimentação

Umas migas aqui, uns pezinhos de coentrada acolá, uma fatia de sericaia para terminar. As iguarias gastronómicas são um dos aspetos mais atrativos no Alentejo, e é impossível passar um fim de semana nesta região sem experimentar algumas refeições com tudo aquilo a que se tem direito. Não vamos ser desmancha-prazeres e dizer-lhe que não deve fazê-lo, mas para o bem da sua saúde intestinal, é importante que o faça com conta, peso e medida. Na base de uma microbiota equilibrada, está uma alimentação saudável e variada. E se há alimentos que o seu intestino adora são os probióticos e os fermentados. Falamos, por exemplo, do kefir, kombucha, miso e tempeh.