Não é só uma promessa. A Caixa já está a mudar

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) adiantou-se à ideia de que as agências são sítios escuros e pouco funcionais, e está a fazer alterações no modo de funcionamento das suas agências em todo o país. Mangualde foi a cidade eleita para dar a conhecer o seu novo modelo de atendimento.

Foi você que pediu mudança? A Caixa sabe, a Caixa mudou.

Um dia “fora da Caixa” em Mangualde

Em Mangualde o dia foi de celebração: houve um “Encontro Fora da Caixa”, uma iniciativa do banco português que percorre o país de norte a sul desde há 36 edições, promovendo conversas sobre temas atuais, com o objetivo de aproximar a Caixa do setor empresarial, viabilizando uma maior interação com os seus clientes e este sector, a reabertura da agência da Caixa Geral de Depósitos, muito diferente das antigas, num edifício renovado e icónico no centro da cidade; e o momento mais aguardado – a apresentação do novo modelo de agência e atendimento, pensado ao detalhe para acomodar as necessidades e exigências dos clientes. Mas a isso, já lá vamos.

O auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde foi o palco de um encontro especial que contou com a presença de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial; Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde; Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos; assim como vários empresários locais. Não foram apenas estes oradores que ocuparam os lugares das primeiras filas de cadeiras, o compositor e cantor português Pedro Abrunhosa também marcou presença. Foi ele que no fim das intervenções atuou ao vivo e conduziu a conversa “No princípio…era o silêncio” com o Cardeal José Tolentino de Mendonça, que acompanhou o evento a partir do Vaticano, através da plataforma Zoom.

1, 2, 3, som. Auditório em silêncio, começam as intervenções

A Ministra da Coesão Territorial foi a primeira oradora a subir ao púlpito. Ana Abrunhosa explicou que o interior não é mais “a mulher de lenço preto e bigode. Não é mais as casas escuras”, chamando a atenção para a importância de mudar a perceção que as pessoas têm do interior de Portugal, e, que nesse sentido, a Caixa Geral de Depósitos é um parceiro fundamental que está a contribuir para essa mudança, apostando nos territórios do interior. A ministra foi direta: “sou uma mulher do interior e sou apaixonada pelo interior. É essa paixão que não devemos abandonar. Nem a capacidade de sonhar. A Caixa Geral de Depósitos é um exemplo disso, trata-se de um grupo com muitos anos que continua a mudar e a sonhar”.



As pessoas mudam e a Caixa muda com elas, lê-se no site do banco português, que convida todos os curiosos a fazer uma visita virtual das novas instalações de uma das suas renovadas agências. Nos últimos anos, as suas necessidades alteraram-se (sim, estamos a falar consigo), e nesse sentido a responsável pelo Ministério da Coesão Territorial afirmou que “[estamos a assistir] a uma nova forma de fazer serviço público, a uma nova forma de ser um banco completamente adequado ao século XXI”, enfatizando a importância da criação deste novo método de trabalho e de atendimento ao público. “A Caixa abre hoje uma janela para o futuro e mostra que está a mudar e todos devemos mudar.”.

A Caixa saiu dos seus escritórios e organizou em Mangualde um evento inspirador. Nas palavras de Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, a escolha da sua cidade para lançar o novo modelo de banca digital teve uma dupla função: a recuperação de um edifício icónico no centro da cidade e colocar todos os olhos em Mangualde. “Hoje somos a capital da Caixa Geral de Depósitos”, disse orgulhoso.