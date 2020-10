Não entrou na 2.ª fase? Ainda sobraram mais de 4 mil vagas. Veja aqui onde estão

A diferença é pouca em relação ao ano anterior. São mais de quatro mil vagas que este ano sobram para a terceira e última fase de acesso ao ensino superior — 4.255 vagas contra as 4.583 no concurso passado — e que podem ser colocadas a concurso ou não. Essa decisão cabe agora às instituições que irão decidir se abrem as vagas ou se as utilizam para concursos especiais e para os universitários que pretendem mudar de curso.

A decisão final é conhecida a 22 de outubro e divulgada no site da Direção-Geral do Ensino Superior. Nesse mesmo dia arrancam as candidaturas (até 26 de outubro), ficando concluído o concurso nacional de 2020.

Os lugares que sobram dividem-se por 11 universidades e 16 politécnicos, e os cursos com mais vagas são do Politécnico de Bragança: Engenharia de Energias Renováveis (66) e Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (50).

No top 5 de maior oferta de vagas estão ainda, com 49 lugares cada, o curso de Tecnologias da Informação e Multimédia, do Politécnico de Castelo Branco, e o de Engenharia Informática, no Politécnico da Guarda.

O Politécnico de Bragança fecha a lista, com 48 vagas sobrantes no curso de Engenharia Mecânica.