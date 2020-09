A discussão sobre o risco de transmissão da Covid-19 nos transportes públicos não é nova. Já opôs o ministro das Infraestruturas e a ministra da Saúde, com Pedro Nuno Santos a dizer que era impossível cumprir as restrições na lotação dos transportes e Marta Temido a responder que eram espaços fechados, pouco arejados, com muitas pessoas e, como tal, se deveria optar pela prudência.

Com a publicação de um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), o ministro Pedro Nuno Santos não perdeu a oportunidade de, no Twitter, dizer, de novo, que não há ligação entre as infeções de Covid-19 e a utilização dos comboios. Mas será isso mesmo que o estudo conclui?

Conhecer o risco de transmissão dentro do comboio e outros transportes públicos é uma pergunta essencial para a Saúde Pública, mas este trabalho de investigação não permite dar resposta a isso, disse ao Observador Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Mas também não era esse o objetivo do estudo, e não chega a conclusões sobre isso, como explicou um dos autores, Milton Severo, ao Observador. “Não estamos a dizer, nunca, que o risco é zero [nos comboios]”, esclarece o investigador. “Estamos a dizer que há outros fatores, como os fatores sócio-económicos, que estarão mais associados com o risco de infeção.”

Mas o melhor é ir por partes, já que houve interpretações erradas do dito estudo.

O que concluiu afinal o estudo do ISPUP?

A equipa do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) partiu da ideia de que as comunidades, neste caso freguesias, que viviam mais próximas das estações de comboio teriam um maior risco de infeção com o novo coronavírus porque, à partida, a população teria maior probabilidade de usar este meio de transporte. Ao contrário da expectativa, o risco mostrou ser variável ao longo do tempo entre as freguesias mais próximas e mais distantes de cada uma das seis linhas que serve a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e o padrão entre as linhas também não foi uniforme.

Depois, os investigadores tentaram avaliar o peso dos fatores sócio-económicos no risco de infeção em cada freguesia e verificaram que “as freguesias com maior privação sócio-económica apresentavam maior risco de infeção”, diz ao Observador Milton Severo, primeiro autor do estudo do ISPUP. “Em março não havia associação com fatores sócio económicos, mas ao longo do tempo estes fatores foram aparecendo.”

Os resultados levaram os investigadores a concluírem então que “andar de comboio não é o maior determinante do risco de infeção na comunidade”, diz Milton Severo, sobre o estudo publicado na plataforma medRxiv e que ainda não foi revisto por cientistas independentes. “Na melhor das hipóteses, o que conseguimos dizer é que o risco [no comboio] é semelhante a outros transportes que se usem na Área Metropolitana de Lisboa.” Já os fatores económicos mostraram uma associação mais forte e mais constante ao risco.

Mas isso não mostra que não haja ligação entre o comboio, ou os outros transportes, e a transmissão do vírus.