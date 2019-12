Aprender a resistir às “forças repressivas“, estudar o enquadramento legal dos crimes que podem cometer e até aprender dicas úteis para o momento em que forem detidos ou identificados pela polícia. Os ativistas pelo clima portugueses que estão dispostos a infringir a lei nas suas manifestações mais radicais têm, desde este ano, um manual elaborado pelo movimento ambientalista Climáximo, elo de ligação do Extinction Rebellion em Portugal, para os ajudar na preparação de protestos que possam terminar com a detenção dos ambientalistas — como já aconteceu uma vez em Portugal, em setembro, e várias vezes em países como o Reino Unido ou a Alemanha.

Com o título “Manual de Apoio Legal”, o documento foi feito por advogados e juristas amigos do movimento “pela justiça climática”, está publicado no site do Climáximo e propõe-se “dar algum apoio e dicas às pessoas que possam querer participar em ações de desobediência civil“. Logo na introdução, o manual apresenta o adversário: as autoridades. Ou, como lhes chama o documento, as “forças repressivas”. Lê-se: “Não podemos garantir que todas as nossas respostas para todos os casos sejam ‘à prova d’água’ porque a repressão nem sempre é previsível e depende das tácticas das forças repressivas”. Mais à frente, acrescenta-se: “Temos que dizer desde logo que, muitas vezes, a polícia e a segurança não conhecem o enquadramento legal ou escolhem ignorá-lo“.

Depois, o documento continua com conselhos gerais aos manifestantes, descreve o enquadramento legal de uma dezena de crimes que podem ser cometidos durante os protestos e termina com um capítulo exclusivamente dedicado à “possibilidade de detenção”.

Ao Observador, um dos membros do Climáximo — movimento que se apresenta como apartidário, mas que tem ligações ao Bloco de Esquerda, que publica, por exemplo, as suas ações no seu portal de notícias, o Esquerda.net — explica que o manual foi criado já este ano e que as ações de desobediência têm sempre, como base, o objetivo de mudar as lei, que consideram erradas.

“Nós queremos obedecer a outro tipo de leis, que são superiores às escritas por empresas e governos. Queremos obedecer a leis que achamos que são humanistas”, diz Sinan Eden. É por isso que, garante, é necessário, por vezes, “parar o dia-a-dia das pessoas” — com cortes de estrada, por exemplo —, mas isso é “uma expressão de amor e cuidado” porque “é preciso entender que é preciso mudar”.