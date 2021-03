Como era o mercado português há dez anos? E a Mariana e a Rita, quem eram?

Rita: Quando começámos, não tínhamos consciência de como as coisas iam crescer. Somos umas sonhadoras, ainda hoje continuamos a pensar à frente.

Mariana: De certa forma, já acreditávamos que as coisas iam funcionar, só nunca imaginámos que iam ganhar esta dimensão.

Rita: Era uma mistura de ingenuidade e vontade de fazer acontecer. Há dez anos, tínhamos acabado o curso de arquitetura e havia uma crise enorme no país.

Mariana: Tínhamos acabado de fazer uma viagem ao Brasil quando a Rita me veio falar desta ideia.

Rita: E tu não hesitaste nem dois segundos.

Mariana: Pensámos logo que, realmente, era algo que não existia em Portugal. Arriscámos e com a certeza de que ia funcionar.

Rita: Isto numa altura em que nem Instagram havia.

Mariana: Lembro-me de criarmos a página de Facebook. Mesmo o meu pessoal, tinha criado há pouquíssimo tempo. Era outra era.

Rita: Mesmo. Ao mesmo tempo, a forma como crescemos faz com que tenhamos uma resiliência diferente. Fazendo um paralelismo com o último ano, é claro que foi assustador. Chegámos a questionar-nos: “Será que a marca vai acabar?” Mas o facto de termos começado do zero fez de nós lutadoras, soubemos que íamos dar a volta a isto. Além disso, temos uma equipa incrível e que ficou ainda mais unida.

Mariana: Quando isto começou, liguei à Rita e só lhe disse: “Rita, nós agora temos de nos focar em sobreviver”.

Rita: Demorei ali uns bons minutos a digerir. As pessoas olham para a Cantê e acham que foi um percurso super fácil, mas fazer uma coisa crescer e com uma boa estrutura e qualidade dá muitas dores de cabeça.

Mariana: Começámos as duas sozinhas e hoje tempos uma equipa de 14 pessoas a trabalhar a tempo inteiro. Isso dá-nos um arcaboiço que não tínhamos no início e também enfrentamos os problemas com outra maturidade.

Essa inexperiência inicial nunca vos sabotou?

Mariana: Não. Foi raro o problema que nos deixou ao chão e já nos aconteceram as piores coisas que se pode imaginar. Houve momentos em que achámos que não íamos conseguir lançar a coleção naquele ano, que a Cantê ia acabar. Mas pusemos sempre mãos à obra, ligámos, fizemos. Conseguimos sempre, sem nunca passarmos sequer esse pânico para fora.

Rita: A certa atura, tivemos umas fábrica que, de repente, disse que não ia trabalhar mais connosco porque ia lançar uma marca própria.

Mariana: Isto a poucos meses do lançamento… E era uma marca inspirada na nossa, claro. Olhámos uma para a outra… Quem é que nos ia fazer aquilo? Tínhamos tudo desenhado, tínhamos as licras. Fomos a todo o lado e conseguimos quem nos confecionasse a coleção, em tempo recorde.

Rita: Hoje em dia temos alguns sustos, mas não são a mesma coisa. No ano passado, houve uma fábrica que nos disse que ia ter de fechar duas semanas porque tinha tido um caso de Covid.

Mariana: Graças a Deus, conseguimos gerir as coisas e passar a produção para outra fábrica. Hoje em dia já temos uma estrutura que nos facilita todos estes processos.

Rita: Sentimos que há uma competição saudável entre fábricas, ajudam-se muito umas às outras. Já este ano, uma delas também teve uma situação de Covid, mas arranjou logo um parceiro para poder responder aos nossos prazos.

Mariana: A Cantê já tem um nome no mercado e as fábricas também gostam de poder agarrar as nossas coisas, isso ajuda. Antigamente era uma dificuldade conseguir falar com uma fábrica, a resposta é sempre não. Hoje há orgulho em confecionar Cantê.

Rita: Trabalhamos com fábricas muito grandes, que também produzem para marcas estrangeiras muito conhecidas, mas onde chegam clientes com fotografias da Cantê como inspiração.