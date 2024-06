"Não há público nas salas para ver cinema de autor se não houver público nos festivais"

Vinte anos depois da primeira edição, o FEST (Festival Novos Realizadores Novo Cinema), que acontece entre os dias 24 de junho e 1 de julho, em Espinho, resiste. Com o financiamento reduzido, é um ano de mudança para o festival que durante uma semana faz da cidade costeira no norte do país o palco das novas vozes da sétima arte.

“Se conseguimos atrair todas estas pessoas para a cidade isso devia refletir-se na forma como a cidade também aposta em organizações como a nossa”, diz ao Observador Fernando Vasquez, um dos novos diretores do certame. “Ainda estamos à espera que as autoridades locais reconheçam a verdadeira importância do evento.”

Este ano, o FEST ocupa o Centro Multimeios e o Casino de Espinho com mais de 200 filmes entre estreias nacionais, secções competitivas e retrospetivas. É o programa profissional que continua a ser o verdadeiro centro do festival, com sessões de apresentação de projetos a produtores e investidores, workshops e outras atividades dirigidas à indústria. “80% da nossa audiência é internacional”, admite Vasquez.

Na 20.ª edição, estarão presentes para masterclasses Kenneth Lonergan, realizador e argumentista vencedor de um Óscar de melhor argumento original pelo filme Manchester by the Sea, Melissa Leo, atriz oscarizada pela sua interpretação em The Fighter — Último Round (2010), de David O. Russell, ou David Thackeray, coordenador de intimidade de séries como Sex Education, It’s a Sin e The Crown. Na programação para o público geral, destaca-se o filme de abertura, Filhos, do dinamarquês Gustav Möller, sobre uma funcionária prisional que passa a ter à sua guarda o responsável por um crime contra o seu filho, além de uma competição nacional com 22 filmes para descobrir novas talentos do cinema português.

A última edição do FEST, em 2023, começou com o anúncio da decisão de saída de Filipe Pereira, criador e diretor do festival desde o início. Pôs-se a hipótese de o festival acabar?

Nunca pusemos em causa a continuação do FEST, mas ponderámos a relevância de continuar-se a fazer festivais de cinema. Não tanto com a saída do Filipe, mas com os 20 anos do evento. O mundo do cinema está numa fase de transformação, há muitos festivais que estão a fechar, a indústria está numa fase de transição e ninguém sabe bem para onde é que isto está a ir. Sabíamos que o evento tinha de continuar, agora, como e em que direção é que ainda estava indefinido.

O Filipe saiu de assumir a direção sozinho, mas continua ligado, acima de tudo a nível de programação, mas também a nível da presidência da associação, até porque o festival não é a única atividade que organizamos. Neste momento, estou eu e a Ana Catarina Ferreira na direção [do festival]. Decidimos continuar o evento da forma como está, mas cada vez mais a crescer no sentido de multiplicar as formas como apresentamos os trabalhos dos autores ao público e não focando apenas na exibição no contexto do festival, mas multiplicando mais esta atividade de treino, que temos, focando muito a questão do pitching forum e da criação de uma plataforma de apoio, seja financeira ou outra, à criação de novos projetos. No fundo, este era um processo que ia ter que acontecer de qualquer das maneiras por termos chegado a esta data tão redonda. Coincidiu com uma fase em que também estavam a acontecer algumas transformações dentro da estrutura, mas na prática não mudou nada.