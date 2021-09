Mas sem a atualização destas normas, prometida há cerca de três meses, a avaliação das autoridades de saúde continua sem ter em consideração o estado vacinal dos indivíduos. A única alínea onde esse fator poderá ser levado em conta (mas não está especificado) é o número 35 da norma relativa ao rastreio de contactos. Segundo o documento, “em situações em que o risco de geração de cadeias de transmissão a pessoas com condições associadas a evolução para Covid-19 grave é baixa”, o isolamento não está dispensado, mas é encurtado para 10 dias (em vez de 14 dias) após a realização de um teste PCR negativo. Nesse caso, a avaliação é feita “caso a caso”, mas nunca dispensa totalmente o isolamento em função do estado vacinal da pessoa em causa.

Também Henrique Barros, epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, disse ao Observador que a estratégia nas escolas devia passar por olhar para o estado vacinal dos contactos com um caso positivo e confiar na testagem para tomar decisões sobre as medidas não-farmacológicas. “Na minha opinião, a nossa atitude devia ser diferente”, partilhou o especialista: “A gestão de risco não pode ser igual agora à que tínhamos quando não havia vacinas nem tanta capacidade de testagem. Não se deve mandar para casa pessoas, e no fundo prejudicá-las, se não for realmente necessário”.

Essa adaptação acompanhou toda a epidemia de Covid-19: longe vão os tempos em que muita gente desinfetava os produtos que comprava no supermercado ou colocava-os mesmo de quarentena, exemplificou Henrique Barros; e mesmo a duração da quarentena foi reduzida, de 14 para 10 dias, quando se percebeu que a malha estava demasiado apertada para o período de infecciosidade e transmissibilidade do coronavírus. O epidemiologista defende, portanto, a mesma adaptação em contexto escolar, mesmo que possa haver uma avaliação caso a caso, conforme o quadro clínico do indivíduo, por exemplo.

DGS não identificou qualquer surto em agrupamentos, mas há 31 em creches

Até 20 de setembro, a DGS tinha identificado 31 surtos ativos em estabelecimentos como creches, ATL e jardins de infância, mas nenhum em agrupamentos de escolas, onde os casos confirmados continuam a ser isolados.

Até esse dia, data dos últimos dados ao dispor das autoridades de saúde, tinham sido registados 232 casos de Covid-19 acumulados nestes surtos ativos em escolas, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados. Segundo a DGS, é “um número significativamente inferior ao início do ano” anterior, em que por esta altura já se contabilizavam 190 surtos ativos. O motivo é a política de testagem, aponta a DGS, que permite isolar casos positivos e monitorizar os contactos mais cedo.

Recorde-se que, na definição das autoridades de saúde, um surto ativo “é constituído por dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço”. Só volvidos 28 dias desde a data do diagnóstico do último caso confirmado é que se considera o surto como encerrado. Ou seja, estes dados ainda podem sofrer atualizações.

Em Portugal Continental, na última segunda-feira, registavam-se 184 surtos ativos, com 1915 casos confirmados acumulados. A maioria foram identificados em Lisboa e Vale do Tejo, que detém 100 deles. Há outros 26 na região Norte, 24 no Centro, 22 no Alentejo e 12 no Algarve.

Turmas inteiras em casa porque salas de aula são de “alto risco”

Mesmo sendo pontuais e isolados os casos de infeção por SARS-CoV-2 a partir do primeiro ciclo, várias escolas têm turmas completas em isolamento profilático por decisão das autoridades de saúde. No ensino privado, uma turma do ensino secundário nos Salesianos de Lisboa terá sido colocada em isolamento profilático depois de os alunos e professores terem contactado com um caso positivo de infeção pelo SARS-CoV-2, informou um encarregado de educação ao Observador.

Esse contacto ocorreu ao longo de três horas, durante a manhã do primeiro dia de aulas naquele estabelecimento escolar. Os cerca 30 estudantes tinham cerca de 15 anos, muitos dos quais completamente vacinados, e foram todos colocados em isolamento após a avaliação das autoridades de saúde.