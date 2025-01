"Não houve articulação nenhuma". CDS tenta ganhar espaço com proposta sobre aborto e sem o PSD

A lei do aborto está de volta ao Parlamento por iniciativa da esquerda, mas o CDS não quer ficar de fora do processo. E se durante a campanha eleitoral as promessas da Aliança Democrática (PSD e CDS) foram no sentido de não mexer na legislação, com a esquerda a abrir o dossiê os democratas-cristãos acabaram mesmo por avançar com uma proposta própria, sem fazer “articulação nenhuma” com o parceiro de coligação. Objetivo: marcar território e falar ao seu eleitorado de sempre — tentando mostrar que o CDS não foi engolido pelo partido vizinho (nem ofuscado pelo Chega).

Apesar de as alterações que o CDS propõe servirem para repescar as normas que PSD e CDS conseguiram aprovar juntos, quando formavam governo na reta final de Pedro Passos Coelho, desta vez o CDS avança sozinho — e, segundo o Público, com poucas hipóteses de vir a obter o apoio do partido parceiro. E tem liberdade para fazê-lo, frisa, em declarações ao Observador, o líder parlamentar democrata-cristão, Paulo Núncio. “O acordo de coligação exclui expressamente estas matérias”. “[Neste ponto], cada partido segue os seus princípios, a sua História e as suas posições. E nós repescamos as propostas apresentadas em 2015″.

Mesmo tratando-se de um regresso a propostas do tempo da coligação Portugal à Frente (PàF), “não houve articulação nenhuma com o PSD”, garante o deputado. “O CDS foi o único partido que esteve corajosamente ao lado da vida e contra a liberalização do aborto nos dois referendos. Está outra vez aqui, sempre do lado da vida. Os outros partidos farão aquilo que entenderem”. Até porque, no passado, “sempre que a questão foi suscitada na Assembleia da República, o CDS tomou sempre partido e participou ativamente na discussão”.

A propósito da lembrança dos referendos, Paulo Núncio — que durante a campanha já tinha puxado pelo tema, provocando das maiores polémicas pré-eleitoriais e obrigando Luís Montenegro a pôr um ponto final no assunto — vai até mais longe: se a atual lei resultou de um referendo, “qualquer alteração de fundo” — incluindo as alterações no prazo em que se pode fazer uma interrupção voluntária da gravidez, previstas nos projetos da esquerda, “deveria ser precedida de um referendo”, defende o antigo secretário de Estado. “É erradíssimo que isso não aconteça.”

Segundo o Público, a inclinação do PSD será não só de votar contra todos os projetos de alteração — da esquerda à direita, incluindo o do parceiro de coligação — como de possivelmente impor disciplina de voto. No CDS, assegura-se que não há problema: o que importa é o partido ser fiel aos seus princípios e falar ao seu eleitorado, mesmo integrando a AD. “O CDS foi desde a sua fundação um partido pró-vida, faz parte de quem somos”.