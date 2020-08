No dia seguinte, as aulas presenciais foram retomadas noutra escola do agrupamento, a Escola Neves Júnior, com uma nova equipa de funcionários que não tinha tido contacto com as assistentes que estavam de quarentena. A expectativa era de que não houvesse mais casos, mas no domingo, 21 de junho, os testes de Covid-19 revelaram outra coisa.

“Não era um caso isolado e mais duas funcionárias tinham sido infetadas”, recorda o diretor que, no imediato, acabou com as aulas presenciais. Nova lista de contactos próximos foi feita, mas não surgiram mais contágios.

E como é que tudo aconteceu? O diretor suspeita que a primeira funcionária contagiou as restantes, mas “certeza absoluta ninguém pode ter”. Por isso mesmo, confrontado com as declarações do ministro da Educação de que não houve contágios nas escolas é assertivo. “Temos de distinguir o que são pareces técnicos do que são pareceres políticos. As declarações do ministro são pareceres políticos. E nos pareceres políticos podemos dizer tudo e o seu contrário.”

Atualmente, a primeira doente de Covid-19 está recuperada, mas as demais continuam a ter testes positivos, ainda que assintomáticas, e estão impedidas de sair de casa.

Escola Básica 1 de Tagilde, Vizela

2 casos positivos

Foi já depois do encerramento do ano letivo, quando funcionavam as Atividades de Tempos Livres, que foi detetado o primeiro caso de Covid-19 numa escola básica da freguesia de Vizela, a 8 de julho.

A transmissora do vírus veio da região Centro, conta a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Vizela. “No fim de semana de 27 e 28 de junho, uma das funcionárias da escola recebeu a visita da filha que mora em Coimbra”, conta Agostinha Freitas.

A partir daí, os acontecimentos sucederam-se rapidamente. Durante a semana, a filha da assistente operacional avisou a mãe que estava infetada com o novo coronavírus e a 3 de julho chegou o telefonema da delegada de saúde para que também ela fizesse o teste. Como era uma sexta-feira, o resultado positivo só foi conhecido na terça-feira seguinte, 7 de julho. Pelo caminho, a assistente operacional já não saiu de quarentena, que foi feita sempre em casa, sem complicações.

“Só que antes de ser avisada pela filha e de ter feito o teste, já se tinha passado quase uma semana e ela tinha estado a trabalhar no ATL com os nossos alunos, que estava a ser frequentado por dez crianças”, recorda a vereadora.

A ação da autarquia foi rápida. Assim que o agrupamento soube do resultado, falou com a câmara de Vizela que reuniu com pais, direção da escola e delegado de saúde. No dia seguinte, 8 de julho, a Escola Básica 1 e o Jardim de Infância de Torre Tagilde já não abriram. E foram precisos mais dois dias para, a 10 de julho, se saber o resultado de todos os testes à Covid-19.