Quem não conhecesse a, à data, deputada do PCP Rita Rato até poderia estranhar o dia em que apareceu no Bairro 6 de Maio, na Amadora, depois de lhe terem ligado para a informar que as máquinas estavam no local para começar as demolições. “Conhecia cada uma das pessoas naquele bairro pelo nome e os miúdos também”, aponta um dos amigos de Rita Rato que acompanhou de perto a situação na Amadora. Para os mais próximos, este é só um dos vários exemplos da entrega que Rita Rato coloca nos projetos e assuntos em que está envolvida. Miguel Tiago, também ele ex-deputado do PCP, partilhou a bancada com Rita Rato durante vários anos e recorda ao Observador que durante os 20 dias de vigília das trabalhadoras da fábrica da Triumph, em Loures, ele ia “duas ou três vezes por semana ao local”, Rita Rato esteve todos os dias presente, ao lado das trabalhadoras.

Dois exemplos que, para quem lhe é próximo, espelham quem é a ex-deputada Rita Rato: uma mulher de “uma tenacidade absolutamente marcante” com “uma grande dose de humanismo”. Nascida em Estremoz, no início do mês de janeiro de 1983, já contou em várias entrevistas que foi a primeira da família a entrar na Universidade (onde tirou o curso de Ciência Política e Relações Internacionais), que se juntou à JCP em 2001 e depois ao PCP, e que se tornou funcionária do partido, profissão que tinha quando em 2009 foi eleita para o Parlamento, com 26 anos. Saiu no final da última legislatura, já com 36 anos.