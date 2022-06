Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Anna atirou-se para o chão assim que ouviu os primeiros disparos. A amiga, de costas para a rua de onde partiram os tiros, não se mexeu durante todo o tempo em que um homem atirou sobre a multidão que estava nos bares e que passava pela avenida Rosenkrantz, no centro de Oslo, capital da Noruega. Duas pessoas morreram e pelo menos 21 outras ficaram feridas, algumas baleadas e outras com cortes no corpo, provocados pelos vidros dos copos partidos e das divisórias das esplanadas ao longo da rua. “Muita gente não se apercebeu de que aquilo eram disparos. Eu lembrei-me logo das pistolas que se usam nas provas de atletismo para dar o tiro de partida. Um senhor ao meu lado queria levantar-se e correr mas eu agarrei-lhe o braço e disse-lhe: ‘Não respires’”, conta ao Observador poucas horas depois do ataque que ocorreu na madrugada de sábado.

A mulher está de cócoras, encostada à parede do Hotel Thon, do lado oposto ao dos bares que foram alvo do ataque. Vestida de preto da cabeça aos pés, fuma um cigarro atrás do outro e vai colocando as beatas na taça de café que acabou de beber. Na manhã seguinte ao atentado, Anna — nome fictício, já que pede ao Observador para não ser identificada — vai falando longamente ao telefone e tranquilizando família e amigos, garantindo-lhes que está tudo bem. “Dez minutos antes, tinha pedido à minha amiga para trocar de lugar comigo porque era aborrecido estar ali sentada de costas para a rua, queria ver as pessoas a passar.”

