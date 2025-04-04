"Não somos o Hamas." Sem pão nem água potável e exausta com a guerra, advogado conta a revolta da população em Gaza

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Na semana passada, Moumen al-Natour saiu à rua para protestar. O advogado, que vive na Faixa de Gaza, diz ter sido um “dos milhares” que se manifestou contra o Hamas. Vários habitantes do enclave revoltaram-se contra “o movimento do Hamas, a governação do Hamas e as ações do Hamas”, conta o jovem de 29 anos, numa conversa realizada pela organização Fuente Latina e a MediaCentral em que o Observador esteve presente. Sem trabalho e a ser obrigado a deslocar-se permanentemente por causa das ordens de evacuação israelitas, o palestiniano desabafa sobre as dificuldades que a população enfrenta todos os dias: “Não temos eletricidade, água potável ou comida. Não temos vida”.
Após um cessar-fogo que durou cerca de dois meses, a população de Gaza sentia que finalmente a vida podia voltar a uma certa normalidade, brutalmente interrompida a 7 de outubro de 2023, dia dos ataques do grupo islâmico em Israel. No entanto, a 17 de março deste ano, o primeiro-ministro israelita decidiu quebrar o cessar-fogo, para pressionar o Hamas a libertar os 59 reféns israelitas que ainda permanecem no enclave — além de servir também para alcançar certos objetivos políticos de Benjamin Netanyahu.
Com o retomar das operações militares, voltaram os ataques aéreos — e o caos em Gaza. Exausta de uma guerra que parecia ter chegado ao fim, a população foi obrigada novamente a sair das suas habitações, já de si precárias. “Temos de nos mudar com a ajuda de burros, porque os carros não são permitidos em várias zonas. Alugar um burro custa cerca de dois mil shekels [cerca de 500 euros]”, menciona Moumen al-Natour. O advogado indica que recentemente teve “de pagar 1.800 shekels [cerca de 450 euros]” para se mudar da área costeira de Al-Mawasi para a Cidade de Gaza, onde está neste momento.
“Vivemos sob o governo do Hamas há mais de 18 anos e temos visto a irresponsabilidade do Hamas durante os 18 meses de guerra”, lamenta o palestiniano, que afirma que a “população não consegue aguentar” mais a fome, as condições precárias e as deslocações forçadas. “Somos sem-abrigo. Não temos dinheiro”, reforça Moumen al-Natour, explicando que esses são alguns dos motivos pelos quais milhares de pessoas saíram às ruas de Gaza para gritar “Fora o Hamas”.
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A revolta já se vinha a acumular desde que Israel quebrou o cessar-fogo. Mas houve um gatilho que desencadeou as manifestações: o disparo reivindicado pela Jihad Palestiniana de vários mísseis para território israelita, que levou a uma retaliação de Telavive. Os protestos inorgânicos que se seguiram, organizados pela sociedade civil, serviram para demonstrar que muita da população da Faixa de Gaza não quer mais estar em guerra — e culpa em parte o Hamas por não chegar a um acordo.
Perante estes protestos — os maiores desde que começou a guerra —, o Hamas apertou o controlo férreo com que governa o enclave. Tanto assim foi que, para dissuadir novas manifestações, deteve, torturou e matou um manifestante de 22 anos, Odai Nasser Al Rabay, que era abertamente contra o grupo islâmico.
Odai Nasser Al Rabay, a 22-year-old Gazan, was kidnapped and killed under torture by Hamas's terrorists today. May his memory be blessed. pic.twitter.com/T0oTZVT5gc
— Hamza (@HowidyHamza) March 29, 2025
“Não o conhecia pessoalmente, mas mataram-no por participar nos protestos”, confirma Moumen al-Natour, que também já foi alvo do Hamas no passado. “Fui preso e torturado mais de vinte vezes. Fui torturado física e mentalmente”, expõe o advogado, que sempre se opôs à maneira como o grupo islâmico — considerado terrorista pelo Ocidente — governa a Faixa de Gaza. “Continuo a receber mensagens ameaçadoras. As pessoas pedem-me para me calar, para que me silencie. Recebi mensagens a dizer que vou sofrer o mesmo destino do que Odai Nasser Al Rabay.”
Sem água, trabalho ou internet. As dificuldades da vida em Gaza
“Estamos perto do colapso em Gaza.” As condições são cada vez mais agrestes no enclave: a população não tem quaisquer serviços básicos e vive com a incerteza de ter de sair do local onde dorme todos os dias. Moumen al-Natour exemplifica que “depois da guerra ter recomeçado [em meados de março], todas as padarias fecharam”. “Um quilo de farinha para fazer pão custa agora 150 dólares [aproximadamente 139 euros]. As pessoas não têm dinheiro para pagar isso”, resume o advogado.
Parte da revolta da população de Gaza tem origem na forma como o Hamas faz a distribuição de comida e de bens materiais. Apesar da entrada de ajuda humanitária no enclave durante a vigência do cessar-fogo, isso não significou o acesso a comida e medicamentos para todos. Moumen al-Natour acusa o grupo islâmico de “roubar a ajuda humanitária”: “A primeira coisa que fazem é distribui-la entre si entre e os seus círculos internos”.
Favorecendo inicialmente a população que é fiel ao grupo islâmico, o Hamas coloca depois a restante ajuda humanitária “à venda”. “Colocam em mercados, onde podemos comprar produtos que têm rótulos a dizer que são ajuda humanitária. Compramos no mercado negro“, refere o advogado de 29 anos, especificando que chegou a comprar uma tenda por dois mil dólares (cerca de 1.850 euros).
Além disso, por causa dos bombardeamentos constantes e das ordens de evacuação, a maioria dos habitantes de Gaza não conseguem ter um emprego fixo. “Perdi o meu trabalho”, confirma Moumen al-Natour, salientando que essa situação é transversal a muitos palestinianos: “As pessoas não têm rendimentos há quase dois anos”.
“Gaza costumava estar abaixo do limiar da pobreza”, mas a situação está agora pior. “A ajuda humanitária não está a chegar. E o governo do Hamas não está a ajudar. Como o Presidente Trump disse, a vida em Gaza é um inferno”, sublinha Moumen al-Natour, acreditando que são estas condições que levam as pessoas à rua para protestarem contra a forma como o grupo islâmico tem governado a região. “Temos sofrido e temos sido demasiado pacientes nos últimos 18 meses.”
Atualmente em falta, a água potável é o tópico que mais preocupa o jovem de 29 anos. “Teremos problemas de saúde em breve”, avisa. Moumen al-Natour também não tem eletricidade. Para aceder à internet nos últimos meses, tinha sempre “de se deslocar à praia”. Só assim conseguia apanhar uma rede israelita, que lhe permitia “perceber o que se passa no mundo”.
Os protestos que servem para mostrar que Gaza “não é o Hamas”
Os protestos, realça o advogado, têm como um dos objetivos alertar para o estado em que vive a população do enclave. Mas servem também para mostrar que Gaza “não é o Hamas”. Dito doutro modo, as manifestações, considera o jovem, servem para alertar a comunidade internacional de que nem toda a população da região apoia o grupo islâmico. Segundo estimativas de Moumen al-Natour — não confirmadas por nenhuma organização independente —, antes do 7 de Outubro “mais de 30% da população apoiava o Hamas”. “Depois do 7 de Outubro, penso que nem 10% da população apoia o Hamas em Gaza. Aqueles que os apoiam são empregados [por eles] ou pessoas que beneficiam das suas instituições.”
A estimativa até pode nem ser fidedigna, mas Moumen al-Natour sublinha que é necessário mostrar aos líderes políticos e militares do Hamas que a população não aceita ser tratada “como gado”. “Eles tratam-nos assim e pensam que nos podem levar para um matadouro quando quiserem. Pensam que podem começar uma guerra quando quiserem.”
WATCH: Hundreds of Palestinians in northern Gaza, one of the most devastated areas due to conflict, have publicly protested Hamas, demanding an end to war. This is a rare show of opposition to the militant group https://t.co/ACARKpxH0h pic.twitter.com/XrTkRTrQEs
— Reuters Asia (@ReutersAsia) March 26, 2025
O jovem de 29 anos garante que sempre foi “totalmente contra” a guerra, assim como contra os ataques perpetrados a 7 de Outubro em Israel. “Sou advogado e penso que o que aconteceu foi contra o Direito Internacional — foram mortas mulheres, crianças e civis”, diz, acrescentando que muitas pessoas no enclave também estão contra os ataques que o Hamas levou a cabo em território israelita.
Desde aí, denuncia Moumen al-Natour, começou um esforço para que se “retrate Gaza como um lugar que apenas apoia o Hamas”. O jovem acha que o grupo islâmico quer transmitir a ideia de que, no enclave, todas as pessoas estão a favor dos ataques de 7 de Outubro e da maneira como o grupo governa, como forma de conceder legitimidade às suas ações. E o Hamas não o fez sozinho. Para o advogado, também os “meios de comunicação alinhados com o Qatar” — como a Al Jazeera — tentaram transmitir essa mensagem, deixando subentendida a proximidade ao grupo do país do Golfo Pérsico, que alojou muitos dos seus líderes ao longo do tempo.
Por isso, a população de Gaza saiu às ruas para mostrar também que o Hamas está longe de ser unânime. “Foi necessário agir de forma pacífica. Para mostrar que [o grupo islâmico] é rejeitado pela própria população”, defende Moumen al-Natour, referindo que isso demonstrou que o Hamas “quer controlar Gaza a todo o custo”. “São os civis que estão a pagar o preço do 7 de Outubro, ainda estamos a pagar o preço da irresponsabilidade do Hamas. Não somos o Hamas.”
Os civis decidiram manifestar-se e os protestos surgiram de forma “espontânea”, participando nelas “pessoas que acreditam que existe a esperança de que podem voltar à sua vida normal”, garante Al-Natour. O advogado destaca que é impossível contabilizar quantas pessoas estiveram presentes, mas estima que tenham sido “centenas de milhares”. “Não há outra opção” que não a mobilização popular, lamenta. Mas o Hamas tem questionado as motivações dos manifestantes, alegando que existem “agendas políticas suspeitas” que podem estar na base dos protestos.
O grupo islâmico considera que os manifestantes podem ter sido contratados por Israel, pela Autoridade Palestiniana (que controla a Cisjordânia e que é rival política do Hamas) ou um “serviço secreto hostil” para enfraquecer as suas ações em Gaza. Moumen al-Natour rejeita totalmente essas “acusações falsas” e lembra que não é a primeira vez que o movimento islâmico usa este método: “Também liderei protestos em 2019. Usavam o mesmo argumento.”
O aviso e a repressão: a resposta do Hamas aos protestos
O Hamas não ficou indiferente às manifestações, as maiores em Gaza desde que a guerra começou. A morte de Odai Nasser Al Rabay foi um aviso à população e pode agora servir como desincentivo à organização de novos protestos. Moumen al-Natour admite esse cenário: “Talvez possa vir a ter impacto a curto prazo. Mas tenho a certeza que a pressão sobre os palestinianos vai aumentar e eles vão voltar às ruas novamente para se manifestarem.”
À CNN Internacional, o irmão de Odai Nasser Al Rabay, Hassan Al Rabay, contou que as tensões entre o jovem de 22 anos e alguns membros do braço armado do Hamas, as brigadas Al-Qassam, já duravam há cerca de um mês. Odai já lhe tinha revelado que estava com medo do que os militantes viessem atrás de si; e isso acabou por acontecer na sexta-feira da semana passada.
Odai Nasser Al Rabay tinha participado dias antes numa manifestação na cidade de Gaza contra o grupo islâmico. “Eles levaram-no e torturaram-no. Depois, ligaram-me a dizer para o ir buscar”, narra Hassan Al Rabay, lembrando que o irmão “ainda estava vivo” quando o foi buscar. Havia sinais de tortura no corpo do jovem de 22 anos: “Tinha sido amarrado pelo pescoço com um corda, tinha sido arrastado e agredido”. “Entregaram-mo e disseram-me que esse seria o destino de todos aqueles que desrespeitam as brigadas Al-Qassam e que as criticam.”
Gravemente ferido, o jovem de 22 anos ainda foi levado para o hospital, mas acabou por não sobreviver. O grupo islâmico tentou intimidar outros jovens, acrescenta Moumen al-Natour. “Sei que houve muitos que foram convocados para serem interrogados pelo Hamas. Mas notei que a maioria das pessoas não foi.”
“Hamas deve sair” de Gaza — e ONU e países árabes devem apoiar, defende este manifestante
Para Moumen al-Natour, as pessoas de Gaza “não aguentam mais” a opressão e as precárias condições de vida — e desejam o fim da guerra contra Israel. Para isso acontecer, o Hamas tem de “acabar”. O grupo islâmico também já não “tem nada a oferecer” à população, uma vez que está “enfraquecido”. “O Hamas não tem outra opção. O governo de Israel não confia no Hamas. Eles devem abandonar Gaza para darem ao povo palestiniano alguma esperança”, diz.
Neste sentido, o jovem de 29 anos explica que a “legitimidade desta guerra é baseada no desejo de Israel em eliminar o Hamas na Faixa de Gaza”. O primeiro-ministro israelita estabeleceu, de facto, que um dos objetivos da guerra consistia em “eliminar” o grupo islâmico. E é esse argumento que Moumen al-Natour espera que os dirigentes do movimento tenham em consideração: “Se saírem agora, a guerra não vai continuar.”
“Queremos viver sob uma governação palestiniana que acredite na prosperidade e desenvolvimento económicos”, pede Moumen al-Natour, contrapondo que o Hamas não cumpriu as promessas que estiveram, aliás, na origem do movimento islâmico. “Quiseram sempre destruir Israel. Mas agora é Israel que controla a situação. É Israel que é poderoso. O Hamas foi capaz de controlar Gaza durante 18 anos. Mas agora Israel não quer isso.”
De modo a terminar o conflito, o Hamas tem de deixar de ser o intermediário da população de Gaza nas negociações que resultem num cessar-fogo permanente, acredita Moumen al-Natour. Caso contrário, apenas os interesses do movimento islâmico serão levados em conta e os habitantes do enclave vão continuar a ser “mortos pelos mísseis israelitas ou por uma bala do Hamas”.
O jovem de 29 anos considera, neste contexto, que a Organização das Nações Unidas (ONU) e os países árabes devem desempenhar um papel de relevo em defender os interesses da população de Gaza. A ONU deve, no entender de Moumen al-Natour, “resgatar a população de Gaza”. “Numa guerra como esta, ninguém ganha. Nós, como palestinianos, estamos a perder e também acredito que os israelitas estão a perder. A ONU deve posicionar-se contra a guerra e deve encarar o Hamas como uma milícia. Deve trabalhar numa solução que retire o Hamas de Gaza. E a ONU também deve pressionar Israel para olhar para nós como civis, porque não somos parte do Hamas.”
Pedindo também ao Qatar que mude a abordagem na forma como lida com o Hamas, Moumen al-Natour espera que os protestos contra o Hamas “enviem uma mensagem ao mundo árabe”, em particular à Liga Árabe — e a três dos membros daquela organização internacional em particular: a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos. “Deviam ser mais firmes”, opina o advogado, lamentando que até ao momento a Liga tenha sido “demasiado branda com o Hamas”.
“No final de contas, Gaza é uma região árabe. Considero que deveria haver um papel de destaque para a liderança árabe em Gaza. O Hamas está a perder na linha da frente. Os países árabes deviam falar com o Hamas como uma entidade derrotada e pedir-lhes que deixem Gaza o mais cedo possível”, diz Moumen al-Natour. “Eles deviam ser mais rígidos”, remata.
O futuro político de Gaza? Ainda há muitas dúvidas
Os manifestantes querem a saída do grupo islâmico de Gaza para terminarem a guerra com Israel, dando o primeiro passo para acabar também com a miséria em que têm vivido. Contudo, se o grupo islâmico pousar as armas, quem vai governar o enclave e preencher o vazio deixado? Na política palestiniana, além do Hamas, existe a Autoridade Palestiniana — que, através do partido Fatah, governa a Cisjordânia.
Até 2007, era a Autoridade Palestiniana que governava a Faixa de Gaza, mas, desde as eleições desse ano, o Hamas assumiu as rédeas do enclave — e governou com pulso firme. Passados 18 anos, Moumen al-Natour assinala que essa repressão eliminou o pluralismo político na região. “Não há qualquer partido ou organização política. Se tivéssemos tido isso em Gaza, não viveríamos governados pelo Hamas há 18 anos.”
No que toca à influência da Fatah na Faixa de Gaza, o jovem de 29 anos nota que é “bastante fraca”. E muitos palestinianos em Gaza estão ressentidos com o partido político liderado por Mahmoud Abbas, dado que “não fez nada durante a guerra”. “Não há qualquer entidade forte e organizada. O que nós, jovens, estamos a tentar fazer é juntarmo-nos e organizarmo-nos politicamente.”
Devido à falta de alternativas políticas, Moumen al-Natour opina que não deve haver novas eleições em Gaza em breve. “Não acho que seja o tempo certo para convocar eleições. Não vão dar um resultado promissor, especialmente porque as pessoas não se podem organizar e fazer campanha política nesta fase”, frisa. O advogado aponta que o futuro político de Gaza deve ser construído por uma “nova geração, novas caras e pela juventude que emergir dos movimentos de protesto.”
Sobre a futura relação com Israel, o advogado admite que não “existe confiança entre os dois lados” e que a mesma vai demorar até ser recuperada. Moumen al-Natour insiste, porém, que os israelitas devem “compreender que o Hamas é uma porção da comunidade palestiniana” e guiar as suas ações por esta premissa.
“Sei que os israelitas ficaram afetados com o 7 de Outubro. Ao mesmo tempo, as pessoas de Gaza foram muito afetadas nos últimos dois anos. Muitos de nós sofremos com os bombardeamentos israelitas. Nunca houve diferenças na maneira como eram tratados os civis e os militantes do Hamas”, lamenta o jovem de 29 anos, admitindo também que o Hamas fez da população”escudos humanos”. “Mas o que fez Israel para parar com isso?”
Farta de estar entre a vida e a morte, em condições precárias, a população de Gaza revoltou-se contra o grupo que gere o território há quase duas décadas. Superando o receio de represálias, milhares de pessoas expressaram publicamente que o Hamas não tem mais condições para governar a localidade. “Eles têm de sair de Gaza para que a gente viva com dignidade. As pessoas nem pão podem sequer comprar“, remata o advogado.