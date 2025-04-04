"Não somos o Hamas." Sem pão nem água potável e exausta com a guerra, advogado conta a revolta da população em Gaza

“Vivemos sob o governo do Hamas há mais de 18 anos e temos visto a irresponsabilidade do Hamas durante os 18 meses de guerra”, lamenta o palestiniano, que afirma que a “população não consegue aguentar” mais a fome, as condições precárias e as deslocações forçadas. “Somos sem-abrigo. Não temos dinheiro”, reforça Moumen al-Natour, explicando que esses são alguns dos motivos pelos quais milhares de pessoas saíram às ruas de Gaza para gritar “Fora o Hamas”.

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A revolta já se vinha a acumular desde que Israel quebrou o cessar-fogo. Mas houve um gatilho que desencadeou as manifestações: o disparo reivindicado pela Jihad Palestiniana de vários mísseis para território israelita, que levou a uma retaliação de Telavive. Os protestos inorgânicos que se seguiram, organizados pela sociedade civil, serviram para demonstrar que muita da população da Faixa de Gaza não quer mais estar em guerra — e culpa em parte o Hamas por não chegar a um acordo.

Perante estes protestos — os maiores desde que começou a guerra —, o Hamas apertou o controlo férreo com que governa o enclave. Tanto assim foi que, para dissuadir novas manifestações, deteve, torturou e matou um manifestante de 22 anos, Odai Nasser Al Rabay, que era abertamente contra o grupo islâmico.

Odai Nasser Al Rabay, a 22-year-old Gazan, was kidnapped and killed under torture by Hamas's terrorists today. May his memory be blessed. pic.twitter.com/T0oTZVT5gc — Hamza (@HowidyHamza) March 29, 2025

“Não o conhecia pessoalmente, mas mataram-no por participar nos protestos”, confirma Moumen al-Natour, que também já foi alvo do Hamas no passado. “Fui preso e torturado mais de vinte vezes. Fui torturado física e mentalmente”, expõe o advogado, que sempre se opôs à maneira como o grupo islâmico — considerado terrorista pelo Ocidente — governa a Faixa de Gaza. “Continuo a receber mensagens ameaçadoras. As pessoas pedem-me para me calar, para que me silencie. Recebi mensagens a dizer que vou sofrer o mesmo destino do que Odai Nasser Al Rabay.”

Sem água, trabalho ou internet. As dificuldades da vida em Gaza

“Estamos perto do colapso em Gaza.” As condições são cada vez mais agrestes no enclave: a população não tem quaisquer serviços básicos e vive com a incerteza de ter de sair do local onde dorme todos os dias. Moumen al-Natour exemplifica que “depois da guerra ter recomeçado [em meados de março], todas as padarias fecharam”. “Um quilo de farinha para fazer pão custa agora 150 dólares [aproximadamente 139 euros]. As pessoas não têm dinheiro para pagar isso”, resume o advogado.

Parte da revolta da população de Gaza tem origem na forma como o Hamas faz a distribuição de comida e de bens materiais. Apesar da entrada de ajuda humanitária no enclave durante a vigência do cessar-fogo, isso não significou o acesso a comida e medicamentos para todos. Moumen al-Natour acusa o grupo islâmico de “roubar a ajuda humanitária”: “A primeira coisa que fazem é distribui-la entre si entre e os seus círculos internos”.