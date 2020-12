«Não tenho muitas ilusões sobre ser lembrado. Mas tenho uma obra feita»

Empresário reconhecido, criador da Quinta do Lago e do Belas Clube de Campo, a vida de André Jordan dava um filme, e já deu um livro, agora em segunda edição, revista e aumentada. Nasceu judeu e polaco, tornou-se braseiro, português e cristão. Pelo meio uma vida de glamour, que passa pelo Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris, Londres e Buenos Aires, e contacta com todos os nomes sonantes, da realeza ao cinema, passando pela literatura e a política, sem esquecer as escolas de samba. Quatro casamentos, quatro filhos, nove netos, e uma mente irrequieta que continua a ter uma curiosidade incansável pelo mundo e as pessoas.

André Spitzman Jordan nasceu na Polónia, em 1933, o ano em que Hitler chegou ao poder, e tinha seis anos quando a família fugiu do país, na véspera da invasão das tropas alemãs. A travessia de uma Europa em guerra passou por Bucareste, Veneza, Roma, Paris e Lisboa, terminando no Rio de Janeiro, onde o pai se dedicou aos negócios imobiliários e André cresceu imerso na boémia carioca que viu nascer a Bossa Nova. Do sonho de escrever surgiu a ideia de ser jornalista, que concretizou e abandonou para seguir as pisadas do pai, mas entretanto já tinha vivido as noites memoráveis e cruzado com figuras lendárias tão lendárias como Margot Fonteyn, Nureyev, João Gilberto ou Frank Sinatra.

A morte do pai, em 1967, e a revolução de Abril trouxeram-lhe a década mais difícil, quando se exilou no Brasil, forçado a abandonar a recém-lançada Quinta do Lago, no Algarve, e convencido de que nunca mais iria voltar a Portugal. Mas voltou, recuperou a Quinta do Lago, idealizou Vilamoura XXI e criou o Belas Clube de Campo, obras emblemáticas que contribuíram para que em 2014 fosse considerado uma das 12 personalidades mais influentes no turismo a nível internacional. Na raiz do sucesso está um espírito de resiliência, uma grande sensibilidade humana, mas também grande habilidade para observar o pulsar do mundo e antever tendências. O que explica que ainda agora, com 87 anos, escreva no prefácio do livro sobre o futuro do turismo, prevendo a inevitabilidade de muitos hotéis se virem a converter em apart-hotéis com serviços, ou refletindo sobre a forma como as preocupações ecológicas estão a causar modificações profundas na estrutura económica pondo em causa o paradigma do crescimento.

Chamam-lhe visionário, concorda?

«Considero-me um estudioso dos acontecimentos e das pessoas, tento interpretar a razão das coisas acontecerem e a forma como acontecem e prever a evolução dos acontecimentos. O segredo é correlacionar coisas que aparentemente não estão relacionadas mas são indicadoras de factos, tendências ou acontecimentos. Ainda hoje recebo muita informação, pensamentos, ideias e falo com muita gente. Gosto muito disso e fazer esse exercício é um vício como outro qualquer».

Ficou-lhe algum sonho por cumprir?

«Sou ambivalente no que toca a isso. Acho que tive oportunidade de viver muitas coisas em muitas áreas e nesse sentido sou um privilegiado. Noutro sentido, sempre acho que podia ter sido mais e melhor, gostaria de jogar bem futebol o que não aconteceu, por exemplo. Gostava muito de cantar e dançar, era um prazer enorme que tinha. Dançava tudo o que se dançava na minha época. Aprendi uma coisa fantástica que é Samba no pé, que não é fácil, mas estive muito ligado às escolas de samba e aprendi. Ficam por cumprir muitos sonhos, ambições e desejos, mas não tenho nenhuma queixa da vida. Apesar de ter tido momentos difíceis, como todos têm, tive uma vida muito rica. As oportunidades que tive e as amizades que fiz, os namoros que consegui na vida, tudo isso foi sempre uma surpresa para mim. Sempre me pareceu um grande privilégio e sorte».

Descreve acontecimentos e pessoas com enorme detalhe. A sua memória é um dom da genética?

«É da genética, mas também de exercitá-la continuamente. Agora que estou mais velho, às vezes há uns momentozinhos em que não nos lembramos de um nome, uma data, mas faço um pequeno esforço e vem. Não tenho lapsos de memória, mas às vezes é mais lento».