"Não treino mal educados. Hoje em dia, os miúdos frustram-se demasiado rápido". Como pensa Toni, o cérebro que criou Nadal

Em 1972, Ilie Năstase venceu Stan Smith na final do Masters de Barcelona, no Palau Blaugrana. Para o tenista romeno, que pouco depois acabaria por vencer também no US Open e em Roland Garros, a partida foi mais uma no meio de uma carreira longa que até o levou ao topo do ranking ATP. Para Toni Nadal, que tinha 12 anos e estava nas bancadas, foi o início de uma paixão pelo ténis.

O tio de Rafael Nadal, treinador do tenista durante praticamente toda a carreira e até 2017, decidiu nesse dia que o ténis seria a prioridade entre o futebol, o ténis de mesa e a natação que também praticava. O que ninguém sabia naquela altura era que a decisão de Toni Nadal ia originar um dos melhores tenistas de todos os tempos. Ao lado do sobrinho, Toni conquistou 20 Grand Slams incluindo 13 Roland Garros, dois Wimbledon, quatro US Open e um Open da Austrália, um Golden Slam, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, quatro Davis Cup e 30 títulos ATP. Ao lado do sobrinho, Toni foi até 2020 o treinador mais bem sucedido da história do ténis, tendo sido ultrapassado apenas por Marián Vajda, que trabalha com Novak Djokovic. E ao lado do sobrinho, Toni tornou-se uma figura maior das últimas duas décadas do desporto internacional.