"Não vai haver governo à direita sem o Chega. Nem que Cristo desça à Terra"

O fantasma do PRD e o mau exemplo do CDS

Não seria o primeiro caso em que a queda de um governo de direita resultaria no reforço do PSD. Em 1987, o Partido Renovador Democrático, partido criado com o patrocínio de Ramalho Eanes, então Presidente da República, aliou-se ao PS e apresentou uma moção de censura para derrubar o governo minoritário de Aníbal Cavaco Silva.

Liderado por Hermínio Martinho, o PRD tinha tido uma estreia de sonho, com quase 18% dos votos e 45 deputados eleitos. Dois anos depois, decidiu atirar Cavaco Silva borda fora na expectativa que novas eleições viessem a trazer uma nova composição parlamentar. Além dos socialistas, votaram ao lado PRD a Aliança Povo Unido, uma coligação então liderada pelo PCP.

Seguiu-se a tentativa de formação de um novo Governo de coligação entre o PS e o PRD, solução proposta por Vítor Constâncio ao então Presidente da República, Mário Soares, que sucedera a Ramalho Eanes. Soares recusou, o país foi a votos e Cavaco Silva teve a sua primeira maioria absoluta. O PRD passou de 45 para apenas sete deputados e acabou por definhar nos anos seguintes.

Confrontado com o risco de arriscar o mesmo destindo do PRD se for responsável pela queda de um eventual governo de direita, André Ventura rejeita qualquer comparação e diz não temer os efeitos de ser um fator de bloqueio à maioria de direita. “Ramalho Eanes era Presidente da República, deixou de ser, o PRD foi ficando praticamente órfão. Não estou a pensar nem morrer nem retirar-me. Não creio que isso vá acontecer.”

Aliás, o líder do Chega tem outro exemplo para a troca: o do CDS. Para Ventura, a “excessiva complacência” que os democratas-cristãos revelaram no passado recente perante a hegemonia do PSD foi a sentença de morte do CDS.

“A moderação que Assunção Cristas quis pôr no partido para se tornar uma espécie de PSD II viu-se onde é que levou o CDS, ao desaparecimento”, argumenta o líder do Chega. Esse “erro”, insiste, o partido “nunca” vai cometer.

“Quem vota em nós não nos quer mais moderados, nem a falar como fala a esquerda, quer-nos a apontar os problemas do país. Se o Chega mandar um governo abaixo logo no primeiro dia tenho a certeza que 5% não compreenderão, mas 95% vão compreender perfeitamente.”

A moeda de troca de Ventura

O equilíbrio entre os dois partidos e as soluções que podem ser ou não encontradas dependerão, reconhece o próprio, do peso relativo do partido depois das próximas legislativas. Na última entrevista ao Observador, em maio, o líder do Chega exigiu a vice-presidência do Executivo e quatro ministérios. Agora, Ventura modera as ambições.

“Se tivermos 5 ou 6% não vamos exigir quatro ministérios, é uma questão de realismo político. Se tivermos 12% acho que faz sentido que o presidente do Chega seja o vice-primeiro-ministro”, explica.

O Chega não abdica de ter influência nos Ministérios da Justiça, Segurança Social, Agricultura e Administração Interna. Num cenário em que o Chega conseguisse cerca de 9% (em linha com a tendência verificada nas últimas sondagens) , Ventura já fez as contas: quatro ministérios ou uma combinação entre ministérios e secretarias de Estado.

“Pelo menos três ministérios e uma secretaria de estado”, insiste. “Uma votação de 9% é um sustentáculo do Governo. Se o Governo do PSD tiver 25 ou 27% e nós tivermos 9 ou 10% somos a base de sustentação do Governo.”

“Votar em Paulo Rangel é votar na quase impossibilidade de um governo à direita”

Mesmo atendendo às reservas manifestadas por Rui Rio, André Ventura está consciente de que uma eventual vitória de Paulo Rangel tornará mais difícil (senão impossível) uma aliança com o PSD. De resto, o líder do Chega não esconde a sua preferência: Rui Rio, até pelos “sinais” que o social-democrata já deu de querer “romper com algumas questões”, como é o caso da redução do número de deputados e da reforma da Justiça.

“Votar em Paulo Rangel é votar na quase impossibilidade de um governo à direita. A menos que venha um milagre e o PSD tenha a tal maioria absoluta. É votar numa impossibilidade. Se o PSD não consegue maioria nenhuma com Rui Rio, com Paulo Rangel menos ainda vai conseguir”, vaticina.

O cenário de eleições antecipadas, podendo ser uma oportunidade para o Chega, também pode prejudicar o partido pela ideia de bipolarização entre PS e PSD. Ventura reconhece que “pode acontecer” uma corrida ao voto útil, mas desvaloriza por completo. “Se o Chega for prejudicado onde é que estarão a IL e o CDS? Praticamente deixam de existir.”

“Qual seja o cenário, de bipolarização, de menos bipolarização, de maior fratura, fragmentariedade… o PSD não vai conseguir formar governo sem o Chega”, reforça. Percebe-se o raciocínio: olhando para os dados que estão hoje em cima da mesa, não há cenário algum em que o partido de Ventura tenha menos votos e deputados do que Iniciativa Liberal e CDS, o que fará do Chega, em teoria, o segundo partido mais votado à direita.